Diese Mega-Gruppe winkt YB in der Europa League

Manchester United, Zenit St. Petersburg, Inter Mailand – alles Teams, die man als Königsklassen-Stammgäste kennt. Doch diese Saison müssen all diese grossen Mannschaften mit der Europa League vorliebnehmen. Sie alle sind im Topf eins der Europa League und damit mögliche Gegner von YB und dem FCZ, die sich beide im Top drei befinden. Ebenfalls in Topf eins: Schalke 04, Schachtar Donezk, Fiorentina oder Anderlecht, der Klub von René Weiler.

Setzt man sich eine Gruppe aus Hammerklubs zusammen, könnte YB zum Beispiel auf ManUtd mit Mourinho, Ibrahimovic und Pogba, Roma und Nizza, dem neuen Klub von Lucien Favre treffen. Dank einem Kombiticket wäre das Stade de Suisse wohl drei Mal ausverkauft. Was hiesse: Mindestens drei Mal eine Million Reingewinn.

Es geht aber auch anders: Hat YB Pech, kann die Gruppe auch so aussehen: Viktoria Pilsen, Astana, Zorya Luhansk. Der blanke Horror!

Egal. Von Bergen kümmert es nicht, wer den Bernern heute zugelost wird. Er sagt: «Wir freuen uns trotz des 1:6 in Gladbach über die Super-Sensation gegen Schachtar. Auch wenn es nach dem Spiel gegen die Borussia schwierig ist, das zu sagen.»

Und auch den YB-Schatzmeister wirds freuen, auch wenn er lieber die über 20 Millionen Franken aus der Champions League verbucht hätte. Doch auch im kleinen Europacup ist mittlerweile gutes Geld zu verdienen. Im Fall YB heisst das: 400 000 Euro gibts für das Erreichen der CL-Playoffs. 3 Millionen Euro erhält der Playoff-Verlierer als Trostpflaster. Und 2,4 Mio. gibts als Antrittsgeld in der Europa League. Macht 5,8 Mio. Euro. 6,4 Millionen Franken. Plus eine gute Million Reingewinn aus dem Gladbach-Spiel. Macht also schon 7,5 Millionen Franken, ohne in der Europa League auch nur einen Punkt gewonnen zu haben.