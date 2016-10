Das Spiel: Es beginnt für den Tabellenletzten YB gegen den Tabellenführer aus Zypern alles andere als nach Plan. Nach einem Heber von Vinicius Richtung Berner Strafraum stellt YB-Abwehrchef Von Bergen die Abseitsfalle. Pech, es ist knapp kein Offside. Efrem, einer von nur zwei Einheimischen in der Apoel-Startelf, überlistet Mvogo. 0:1! Doch die Hütter-Elf reagiert. Ravet kommt über rechts. Hoarau scheitert erst mit einem Seitfallzieher. Schick bedient nochmals den Franzosen. Im zweiten Versuch trifft Hoarau mit links. Kurz nach der Pause. Merkis, erst zwei Minuten im Spiel, reisst Zakaria zu Boden. Penalty! Hoarau scheitert im ersten Versuch, versenkt aber den Nachschuss. Die Berner fordern gar nochmals einen Elfer. Kubo wird zu Boden gedrückt. Der Deutsche Schiri Welz lässt weiterspielen. Schick schickt Hoarau, doch der Franzose scheitert aus kürzester Distanz am holländischen Goalie Waterman. Wenig später: Ravet kommt nach einem Eckball zum zweiten Schuss. Ins Seitennetz. YB kontert für einmal. Schick stürmt alleine auf Waterman, der klärt vor dem Strafraum. Ravet versuchts mit Gewalt. Knapp daneben. 82. Minute. Sanogo fällt im Sechzehner. Penalty. Ein Fall für... Hoarau. 3:1! Seine Europacup-Tore 7,8 und 9. Für YB liegt mit 4 Punkten aus 3 Spielen das Weiterkommen doch wieder drin.

Die Tore:

0:1, 14. Minute: Super-Pass in die Spitze auf Efrem! Dieser entwischt der Berner Abwehr, die vergeblich die Offside-Falle stellen will. Mvogo kommt aus seinem Kasten, Efrem wählt die Variante Lob und trifft herrlich zur Gästeführung.

1:1, 18. Minute: Die erste Hereingabe von rechts verpasst Hoarau knapp. Der Ball aber kommt zu Schick – und der passt perfekt zu Hoarau – der Ausgleich!

2:1, 52. Minute: Eine Flanke von links in den Apoel-Strafraum. Und da wird Zakaria zu Boden gerissen – Penalty! Hoarau läuft an – und Goalie Waterman hält! Den Nachschuss aber versenkt Hoarau zur Berner Führung. Uff!

3:1, 82. Minute: Sanogo fällt im Sechzehner! Penalty! Wieder Hoarau – souverän zum Hattrick!

Das gab zu reden: Rührende Szene im Stade de Suisse: In der Halbzeitpause macht Michèle ihrem Stefan an dessen 20. Geburtstag vor 9553 Zuschauern einen Heiratsantrag. Der YB-Fan nimmt (natürlich) an.

So gehts weiter: Die Young Boys empfangen am Sonntag in der Super League erst einmal die Grasshoppers (13.45 Uhr). In der Europa League gehts dann am Donnerstag, dem 3. November weiter mit dem Gastspiel beim heutigen Gegner auf Zypern.