Das Spiel:

Schon vor Anpfiff ist für beide Teams das Europa-League-Aus Tatsache. Dennoch stehen im Stade de Suisse unter anderem 360'000 Euro (umgerechnet 388'000 Schweizer Franken) auf dem Spiel, die es für den Sieger gibt. YB braucht - klammern wir den Aebischer-Distanzschuss (36.) mal aus - 45 Minuten, um im bitterkalten Bern (-2 Grad) offensiv auf Betriebstemperatur zu kommen. Doch Bertone (48.), Hoarau (52.) und Gerndt (55.) verpassen allesamt den Führungstreffer. Mit der Einwechslung von Frey läuft YB dann so richtig heiss. Ein hochverdienter Sieg der Berner, vom Gegner aus Kasachstan ist praktisch nichts zu sehen.

Die Tore:

63. Minute, 1:0 | Kaum eingewechselt (61.), schon Torschütze: Michael Frey erhält von Gerndt an der Strafraumgrenze den Ball, zieht mit rechts ab und trifft flach in die Ecke.

66. Minute, 2:0 | Klasse gespielt! Frey lanciert Schick, dieser legt quer auf den zweiten Pfosten, der heranstürmende Guillaume Hoarau trifft problemlos. Sein fünfter Treffer im laufenden Wettbewerb.

71. Minute, 3:0 | Wenns läuft, dann läufts. Frey schiesst, Astana-Keeper Eric lässt nach vorne abprallen. Thorsten Schick steht goldrichtig und schiebt sicher ein. Das erste Europacup-Goal des Österreichers.

Der Beste: Michael Frey. Adi Hütter wechselt mit ihm den Sieg ein. Schiesst sein erstes Europa-League-Tor, hat auch beim 2:0 und 3:0 die Füsse im Spiel.

Der Schlechteste: Petrus. Als wären die Umstände im Spiel um die goldene Ananas nicht schon unprickelnd genug gewesen, stellt er die Liebe der YB-Fans im Stadion bei -2 Grad und Nebel noch mehr auf den Prüfstand.

So gehts weiter:

Derby! Das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr bestreitet YB am Sonntag um 16.00 Uhr in Thun.