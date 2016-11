FCZ-Rodriguez nach spätem Penalty-Tor «Ich hab den Ball als erstes geschnappt!»

Das Spiel: Erst ein Sieg in der Meisterschaft. Villarreal kommt in der Fremde nicht auf Touren. Nicht heute! Bereits in den Startminuten vergeben Bakambu und Cheryshev die frühe Führung aus bester Position. Da ahnt man: Das kann nicht lange gut gehen. Und tatsächlich: Nach einer knappen Viertelstunde ist FCZ-Goalie Vanins ein erstes Mal geschlagen. Das Heimteam? Vorne ein laues Lüftchen. Die beste Chance setzt Koné klar am Pfosten vorbei. Die Zürcher können sich gar bei Vanins bedanken, dass sie zur Pause nicht höher zurückliegen. Auch im zweiten Durchgang kommt der FCZ nicht auf Touren: Zu unpräzis ist das Gezeigte. Auf der anderen Seite vergeben Pato und Bakambu kläglich. Erst in den Schlussminuten erwacht der FCZ. Erst gleicht Rodriguez vom Punkt aus, dann trifft Marchesano in der tiefen Nachspielzeit! Nur: Koné steht zuvor hauchdünn im Abseits.

Die Tore:

14. Minute, 0:1 – Bruno Soriano: Noch nicht einmal eine Viertelstunde gespielt und schon der dritte Eckball für die Spanier. Nef verliert in der Mitte das Kopfballduell gegen Bruno Soriano und der wuchtet den Ball ins Netz.

87. Minute, 1:1 – Rodriguez: Koné wird im Strafraum umgerissen. Joker Rodriguez beweist Nerven aus Stahl und versenkt das Leder vom Penaltypunkt.

Der Beste: Andris Vanins. Der lettische Nati-Keeper hält fast alles, was auf sein Kasten fliegt. Bakambu und Pato scheitern gleich mehrmals am Zürcher Schlussmann.

Der Schlechteste: Cédric Brunner. Der Aussenverteidiger spielt hinten zwar solid, nach vorne kommt von ihm aber deutlich zu wenig.

Das gab zu reden: Ultra-knapp steht Koné wenige Sekunden vor Schluss im Abseits. Sonst hätte das Tor von Marchesano gezählt...

So gehts weiter: Spannung pur in der Gruppe L! Hinter Leader Osmanlispor haben Zürich, Villarreal und Steaua Bukarest alle sechs Punkte. Es kommt in zwei Wochen also zum grossen Showdown in der Türkei für den FCZ. Die Zürcher brauchen aber einen Sieg fürs Weiterkommen.