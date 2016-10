Das Spiel:

Durchzogener Beginn der Zürcher. In der zweiten Minute laufen sie in einen Konter, haben Glück, dass Popa einen Schritt zu spät kommt. Wenig später ist es wieder Popa, dessen Schuss an den Pfosten prallt. Im Gegenzug die erste Chance für die Zürcher. Koné scheitert aus drei Metern am Steaua-Schlussmann Nita. Jetzt sind die Gäste im Spiel. Koné und Winter kommen zu weiteren, guten Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel ist es dann wieder Popa, welcher erneut am Aluminium scheitert. Der FCZ hält dagegen, kommt durch Buff und Kecojevic zu weiteren Chancen. Das abwechslungsreiche Treiben geht weiter, Steaua geht wie aus dem Nichts in Führung. Die Zürcher reagieren auf den Gegentreffer beherzt, kämpfen weiter und werden belohnt. Koné erzielt tatsächlich noch den Ausgleich und sichert dem FCZ einen Punkt.

Die Tore:

63. Minute, 1:0: Bojan Golubovic. Wie aus dem Nichts geht Steaua in Führung. Popa tankt sich auf der rechten Seite gegen Voser durch, flankt den Ball zur Mitte. Nef lässt Golubovic ziehen, dieser hat kein Problem zur Führung einzuschieben.

86. Minute, 1:1: Beinahe eine Kopie des ersten Treffers. Cavusevic setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt zur Mitte und Koné steht richtig, schiesst ein und wird für seine gute Leistung belohnt.

Der Beste: Moussa Koné. Der Senegalese ist an jeder Offensivaktion seines Teams beteiligt, kämpft verbissen und erzielt den späten Ausgleich.

Der Schlechteste: Alain Nef. Der Abwehr-Chef steht beim Gegentor nicht nah genug beim Torschützen.

Das gab zu reden: Burim Kukeli muss am Nachmittag vor dem Spiel kurzfristig in die Schweiz zurückreisen. Seine Frau ist mit Zwillingen schwanger. Gemäss SRF kam es zu Komplikationen, worauf der albanische Nati-Spieler seiner Familie in der Heimat beistehen wollte.

So gehts weiter: Der FCZ empfängt in der Challenge League am Sonntag den FC Schaffhausen. Auf das europäische Parkett begibt sich die Mannschaft von Uli Forte bereits in zwei Wochen wieder: Am 4. November erhalten die Zürcher im Letzigrund Besuch des heutigen Gegners.

Die Gruppe L: Im Duell der FCZ-Europa-League-Gruppengegner trennen sich Osmanlispor und Villareal 2:2.

