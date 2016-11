1:1 bei Olympiakos Piräus YB scheidet aus der Europa League aus

Das Spiel: Rassiger Beginn im Stadion Georgios Karaiskakis in Athen! Vor allem auch, weil YB mutig die Offensive sucht. Olympiakos steht enorm hoch – und läuft Gefahr, in einen Konter zu laufen. Doch Fortuna ist den Bernern in der ersten Hälfte nicht hold. Ganz im Gegensatz zu Fortounis auf Seiten der Griechen! Sein Traumtor per Freistoss nach der Pause schmerzt YB. Aber nur rund zehn Minuten bis zum Ausgleich durch Hoarau – sein viertes Tor im fünften Spiel. Dann zählt ein Abseitstor durch den Ex-Xamaxien Brown zu recht nicht. Und als Hoarau erneut trifft, weht wieder die Flagge des Linienrichters. Auch hier – haarscharf – zu recht. Dann trifft Tarek Elyounoussi (Cousin von FCB-Elyounoussi) aus drei Metern das leere Tor nicht! Zum Schluss versuchen die Berner nochmals alles, doch es reicht nicht mehr. Das Europa-League-Aus ist besiegelt.

Die Tore:

48. Minute, 1:0 – Fortounis: Was für ein Super-Freistoss! Fortounis läuft aus rund 25 Metern von halbrechts an. Statt einer Flanke aber schiesst er scharf aufs Tor – und trifft tatsächlich oben rechts ins Netz! Mvogo sieht dabei etwas unglücklich aus.

58. Minute, 1:1 – Hoarau: Toller Ball von Lecjaks in die Spitze auf den YB-Topstürmer. Der Ball setzt einmal auf, Hoarau zieht ab – und trifft links unten zum Ausgleich!

Der Beste: Kostas Fortounis ist ein grosses Talent. Doch bei Kaiserslautern konnte sich der griechische Nationalspieler und Mann mit dem höchsten Marktwert im Olympiakos-Kader (geschätzte zehn Millionen Euro) nie richtig durchsetzen. In der Heimat läuft es ihm wieder besser. Und seine Schusstechnik ist fabulös, auch wenn Yvon Mvogo beim 1:0 der Griechen an Fortounis’ Geschoss merkwürdig vorbeisegelt.

Der Schlechteste: Mohamed Elyounoussi lässt die beste FCB-Chance bei Basels schwachem 0:0 bei Ludogorets aus. Sein Cousin Tarik toppt das locker! In der 81. Minute semmelt er einen Ball übers leere Tor. Die Szene, welche die YB-Hoffnungen bis in die vierte Nachspielminute aufrecht halten. Erfüllt werden sie indes nicht.

Das gab zu reden: Neun Monate nach seinem Kreuzbandriss gibt Loris Benito sein Comeback im Dress der Berner. Der eigentliche Linksverteidiger spielt in der Innenverteidigung neben Steve von Bergen und liefert eine solide Partie ab.

So gehts weiter: Im letzten Spiel der diesjährigen Gruppenphase kommts am Donnerstag, 8. Dezember um 19 Uhr zum Aufeinandertreffen der Young Boys mit Astana im Stade de Suisse in Bern. Zeitgleich empfängt Apoel Nikosia die Griechen von Olympiakos.