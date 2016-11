«Es braucht einen Mindestlohn für Fussballer» :  Wohlen-Giampà verdient weniger als 4000 Franken im Monat

Gucci-Gürtel um die Hüfte. Louis-Vuitton-Täschchen in der Hand. Ferrari unter dem Hintern. Millionen auf dem Konto. Das Klischee des stinkreichen Profifussballers ist bekannt. Die Realität sieht ­anders aus, wie eine Studie der Spielergewerkschaft FIFPro zeigt (im BLICK).

Weltweit kicken 45 Prozent für unter 1000 Franken Lohn. 6,3 Prozent sind es in der Schweiz. Doch 14,7 Prozent kassieren auch hierzulande nur zwischen 2000 und 4000 Franken.

Eine Lohnklasse, in der sich auch Wohlens Davide Giampà wiederfindet.

Der Verteidiger sagt zwar, dass er von seinem Lohn leben kann. Dass er seine Chance in der Challenge League und den damit verbundenen tiefen Lohn als Investition für die Zukunft sieht. Doch Fakt ist auch, dass er mit 23 Jahren auch als Profi noch zu Hause bei den Eltern in Staufen AG wohnt.

Keine Rente zu zahlen, keine Familie zu ernähren. «Müsste ich eine Familie ernähren, wüsste ich nicht, wie es dann aussehen würde. Meine Familie hat mich finanziell unterstützt, bis ich einen Profivertrag erhielt.» Er findet: «Es müsste auch im Profifussball einen Mindestlohn geben. Für einen Jungen ist es okay, wenn er nebenbei 1000 Franken verdient. Aber wenn ein Familienvater nur 3000 Franken kriegt, ist das unmöglich.»

Und so hat er sich den Notfallplan schon zurechtgelegt, das Sportgymnasium abgeschlossen, bevor er auf die Karte Fussball setzte. Weil er weiss, dass der Traum vom Fussballerleben in Saus und Braus selten Tatsache ist: «Klar träumt jeder davon, nach dem Karriereende in den Ruhestand gehen zu können, weil man genügend Geld auf der Seite hat. Doch ist das die Realität? Nicht wirklich.»

Sein Rat an die Jungen lautet deshalb bereits als 23-Jähriger: «Ich würde einem Jungen nie ­raten, alles von Beginn weg auf die Karte Profifussball zu setzen, ohne eine Ausbildung zuvor abzuschliessen. Eine Ausbildung zu haben, ist genauso wichtig wie Fussball zu spielen. Denn es wird definitiv nicht jeder reich damit.»