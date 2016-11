Djemba-Djemba: Von ManUtd in den Schweizer Amateurfussball!

Was für ein Coup in der 2. Liga interregional! Aufgepasst, Fussballfans! In Vallorbe, einem Städtchen im Jura, gibts ab sofort einen Weltstar zu bestaunen. Am Mittwoch verkündet der in der Tabelle auf Rang drei platzierte FC Vallorbe-Ballaigues mit Stolz den Neuzugang von Éric Djemba-Djemba. Bereits gestern absolvierte er seine erste Trainingseinheit. Ein Hammer-Wechsel zu den Amateuren!

Der 35-jährige Kameruner galt einst als Supertalent. Von 2003 bis 2005 schnürt er für das grosse Manchester United die Schuhe. Auch an der WM 2002 in Südkorea und Japan ist der damalige Shooting-Star mit von der Partie.

Der Mittelfeldspieler ist wahrlich ein Mann von Welt. England, Frankreich, Indonesien, Katar, Israel, Russland, Dänemark sind nur einige der etlichen Nationen, in denen Djemba-Djemba sein Geld verdient hat. Das nächste Land im Lebenslauf: die Schweiz.

«Das ist doch genial, oder?», sagt Vallorbe-Trainer Jean-Yves Bonnard dem Onlineportal «footvaud.ch». «Wir hatten schon in den letzten Monaten Kontakt und jetzt hat es endlich geklappt. Éric spielt für den FC Vallorbe-Ballaigues. Können Sie sich das vorstellen?»

Dass ein ehemaliger ManUnited-Profi, der seinerzeit mit einem Marktwert von sieben Millionen Euro ausgewiesen wurde, nun bei einem Schweizer Amateurverein kickt, lässt Bonnard zuversichtlich in die Zukunft blicken. «Ich hoffe, dass die Präsenz von Djemba-Djemba weitere gute Spieler anziehen wird», so Bonnard zu «Le Matin».

Bedanken für die spektakuläre Neuerwerbung darf sich Bonnard bei Jacques Etondé (33). Der Vallorbe-Mittelfeldregisseur aus Frankreich ist langjähriger Freund von Djemba-Djemba und hat den Wechsel seit Juni in die Wege geleitet. (sag)