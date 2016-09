Ein Verletzter Hier prügeln sich GC-Fans und FCB-Fans

Vor dem Fussballspiel zwischen dem FC Basel und den Zürcher Grasshoppers ist es am Samstagabend in Muttenz zu Scharmützeln einzelner Fangruppen gekommen. Nach Polizeiangaben zogen GC-Fans in deren Extrazug die Notbremse.