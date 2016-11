Das meint Kommentatoren-Legende Marcel Reif :  Basel-Bonus? Gibts nicht!

Ich kann mit all diesen

Verschwörungstheorien nichts anfangen!

Basel-Bonus? Solange Sie mir keinen Beweis liefern, dass die Schiedsrichter in der Schweiz bestochen werden und

absichtlich für den FCB

pfeifen, ist es auch nicht so.

Dass die FCB-Spieler siebenmal öfter foulen dürfen, bis sie eine Gelbe Karte bekommen? Ist meiner Meinung nach kein

Argument. Auch die Bayern kassieren in der Bundesliga

regelmässig die wenigsten

Verwarnungen. Weil bessere Spieler automatisch fairer sind, weil sie aufgrund ihrer dominanten Spielweise

weniger taktische Fouls

begehen müssen.

Nein, der Basel-Bonus ist eine Erfindung. Und er wird nur aus einem Grund bemüht: Weil keine anderen Argumente

gegen die Überlegenheit des Serienmeisters zu finden sind. Der FCB hat mehr Kohle und mehr Klasse, darum gewinnt er selbst die engen Spiele.

Die Schere zwischen reichen und armen Vereinen wird in Zukunft noch weiter aufgehen.

In Deutschland ist das nicht

anders. Dort wird in solchen Momenten vom Bayern-Dusel gesprochen. Was nichts

anderes heisst, dass sich am Ende meist die individuelle Klasse durchsetzt.

Dass sich die Konkurrenten

darüber aufregen, kann ich verstehen, ändern wird sich daran nichts. Ganz im

Gegenteil: Die Schere

zwischen reichen und armen Vereinen wird in Zukunft noch weiter aufgehen.

Unromantisch, aber wahr. Und keine Verschwörung.