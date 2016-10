Das meint BLICK zu den Geheimgesprächen :  FCB-Heitz wäre ein Geschenk für den HSV

Der HSV hat Geheimgespräche mit Georg Heitz geführt. Wird es konkret, dann kann es nur eines für ihn geben: Koffer packen und ab in die Hansestadt!

Denn er hat in der Schweiz alles erreicht: 7 Meister-Titel in 8 Jahren, Rekord-Verkäufe mit riesigen Ablösesummen, die geräuschlose und souveräne Führung eines Schweizer Vereins.

Heitz könnte in Hamburg nichts verlieren. Scheitert er, liegts am Klub. Hat er Erfolg, liegts an ihm. Nebenbei lebt er in der «schönsten Stadt der Welt», wie sich Hamburg gerne rühmt.

Ein Risiko wäre auch dabei: Es sind schon viele gescheitert beim HSV. Auch schlaue Köpfe wie Frank Arnesen. Auch die «Basler» Thorsten Fink, Oliver Kreuzer oder Peter Knäbel.

Doch bei jedem gab es individuelle Gründe. Wer zum Beispiel einen Rucksack mit sensiblen Daten verliert wie Knäbel, ist mittelfristig nicht zu retten.

Heitz ist ein anderer Typ als Knäbel. Dieser war als genialer, aber teils zerstreuter Professor Vorstands-Chef Beiersdorfer vielleicht zu ähnlich. Heitz hingegen ist ein strukturierter, klar denkender Mensch – mit einem Näschen für Transfers.

Daher wäre er ein Geschenk für den HSV. Aber so, wie der Chaos-Klub zuletzt agierte, schafft er es vielleicht, auch dieses nicht anzunehmen.