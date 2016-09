Schweizer Cup: FC Basel siegt in Zug

Der FC Basel tut sich enorm schwer gegen Erstligist Zug 94. Trotz gefühlten 99 Prozent Ballbesitz – Torchancen kreiert sich der mit einer B-Elf plus angetretene Meister fast keine.

Zug-Goalie Marinis hat keine Probleme bei Boëtius’ Abschluss. Elyounoussi jagt das Leder übers Tor. Sporars Schuss wird abgeblockt. Dann hat der Slowake das Visier schlecht eingestellt. Und, und, und...

In solchen Situationen ist ein guter Standard hilfreich. Und den zeigen die Basler. Und zwar Sekunden vor dem Pausenpfiff, als Innenverteidiger Hoegh nach einem Corner von Bo!etius höher steigt als die Zuger Abwehrspieler.

Es ist das einsame Highlight eines müden Spiels, denn den ohne ihren verletzten Star, Ex-Nationalspieler Daniel Gygax, angetretenen Zugern gelingt nach vorne so gut wie nichts.

Das Problem, das die Mannschaft von Mark Adams in der Erstliga-Meisterschaft im Moment plagt, zeigt sich gegen den FCB noch deutlicher.

So siegt der Grosse also. Glanzlos. Mit ein bisschen Zittern in der Schlussphase. Und auch mit Glück, denn niemand hätte etwas gegen einen Penaltyentscheid von Schiri San in der letzten Minute einwenden können, als Gaber eine Flanke mit dem Arm stoppte.

Basel ists egal. Die Bebbi treffen im Cup-Achtelfinal auswärts auf Tuggen.