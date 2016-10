Am 21. März 2012 stand die Schützenwiese kopf.

Der FC Winterthur kegelte den FC St. Gallen nach einem dramatischen Elfmeterschiessen aus dem Cup, stand sensationell im Halbfinal. Schon im Achtelfinal warf man YB im November 2011 raus. Winti avancierte zum Cup-Schreck.

Im Halbfinal scheiterte man nur ganz knapp am FC Basel (1:2). In Winti liefen sie nach dem Out sturm. Grund: FCB-Keeper Yann Sommer hätte schon in der ersten Halbzeit nach einem Foul im Strafraum vom Platz gestellt gehört. Schiri Bieris Pfeife aber blieb stumm, Sommer avancierte zum Matchwinner der Basler.

Trotz dem bitteren Out: Die Cup-Saison 2011/12 ging in die Geschichtsbücher des FCW ein. Und dieses Jahr?

Für den Kultklub aus der Challenge League ist erneut viel möglich. Zu Gast im heutigen Achtelfinal auf der Schützenwiese ist der FC Chiasso. Ein gutes Los.

Setzt sich Winterthur tatsächlich durch, stehen die Eulachstädter schon im Viertelfinal. Dann würde nur noch ein Sieg fehlen – und man stünde wieder im Halbfinal.

In Winterthur träumen sie jedenfalls schon. (rab)

Verfolgen Sie den Cup-Achtelfinal Winterthur - Chiasso live ab 20.15 Uhr bei uns im Ticker!