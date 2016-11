Okay, zuerst deutet gar nichts auf ein leidvolles Spiel und dieses verrückte Ende hin. Sion, in Bestbesetzung, macht gleich mächtig Druck. Man verpasst zwei Grosschancen und Gekas bucht das 1:0 aus Offsideposition. In der 22. Minute ist das Tor des alten Griechen dann regulär. Er staubt in seiner unnachahmlichen Manier nach einem Lüchinger-Rush und einem Abpraller von Schaffhausen-Goalie Kovacic ab.

Dann reisst der Sion-Faden. Aus einer Mischung aus Schaffhauser Trotzreaktion nach der miserablen Serie in der Meisterschaft – neun Spiele ohne Sieg, ergibt den zehnten und letzten Platz in der Challenge League – und erstaunlicher Walliser Nonchalance entstehen diverse Grosschancen der Munotstädter. Einzig: Sie werden nicht verwertet. Besonders unrühmlich tut sich da Shkelqim Demhasaj hervor, der in der 58. Minute ganz einfach treffen muss!

Der Stürmer spart sich die vierte und letzte Minute der Nachspielzeit für sein Tor auf, als er Ziegler und Zverotic narrt, Goalie Mitrjuschkin spekuliert und so sein Tor öffnet. Die enttäuschend wenigen Fans auf der Breite (1'272) sind aus dem Häuschen.

Und Sion-Boss Christian Constantin hat einen seiner geliebten Auftritte auf dem Spielfeld. Als Motivator vor der Verlängerung. Doch seine Worte nützen nichts. Im Gegenteil: Joker Igor Tadic hämmert die Kugel nach nicht ganz 100 Minuten ins Lattenkreuz. Sion in Schieflage!

Doch der 13-fache Cupsieger hat schlicht zu viel Qualität, um sich ernsthaft beunruhigen zu lassen. In der 103. Minute gleicht Assifuah aus. Keine Minute später trifft Salatic zur Führung. Und in der zweiten Hälfte der Verlängerung machen Konaté und Carlitos den Sack ganz zu.

Sion steht im Viertelfinal. Wie letzte Saison nach einem Achtelfinal-Sieg auf der Schaffhauser Breite. Wie damals nach Verlängerung.

*************************

Schaffhausen – Sion 2:5 (0:1 nach 45 Min., 1:1 nach 90 Min.) n.V.

Breite, 1'272 Fans, SR: Erlachner

Tore: 22. Gekas (Lüchinger) 0:1. 90+4. Demhasaj 1:1. 99. Tadic 2:1. 103. Assifuah (Lüchinger) 2:2. 104. Salatic (Konaté) 2:3. 110. Konaté 2:4. 115. Carlitos 2:5

Schaffhausen: Kovacic; Gonçalves (89. Tadic), Neitzke, Lekaj, Mevlja (75. Rossi); Tranquilli (46. Gül), Zock, Frontino, Paulinho; Vilela; Demhasaj.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic; Akolo, Karlen (100. Konaté), Adao (63. Sierro), Carlitos; Gekas (75. Assifuah).

Gelb: 64. Mevlja (Reklamieren). 67. Gonçalves. 72. Gül. 75. Salatic (alle Foul).