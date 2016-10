Henry Acosta (27) sitzt im Klublokal des FC Köniz. Der Halbbruder von Ex-Nati-Star Johan Vonlanthen hat gerade seinen ersten Tag als Sozialpädagogik-Praktikant hinter sich. Acosta galt in jungen Jahren als ebenso talentiert wie sein Bruder. Und doch hat es mit der Profikarriere nie ganz geklappt. «Ich habs letzte Saison bei Aarau noch einmal versucht. Jetzt will ich mich auf meine Familie und den neuen Job konzentrieren. Es sei denn, ich schiesse für Köniz 20 Tore und es klopft doch noch ein Superligist an.» Acosta lacht, als er das sagt. Er meint es nicht ganz Ernst.

Keinen Spass versteht Acosta, wenn man ihn auf das Cup-Spiel gegen Luzern anspricht: «Wir sind nicht Favorit, aber Zuhause sind wir eine Macht.»

Neben Acosta sitzt Captain Miguel Portillo (34). Der Argentinier mit Super-League-Vergangenheit (u.a. YB, Xamax, Vaduz, Servette) ist sich sicher: «Die kommen nicht gerne hierher.» Das ist durchaus möglich: Der Berner 1.-Ligist war in den letzten Jahren der Cup-Schreck schlechthin. 2012 schlug Köniz den FC Winterthur. Im letzten Jahr scheiterte GC in der Berner Vorortgemeinde mit 1:3. Vor einem Monat verlor Lausanne mit 1:3.

Zuhause sind die Berner in dieser Saison ungeschlagen.

Trainer Rolf Rotzetter, der Köniz im Sommer übernahm, weiss worauf es gegen den FCL ankommt: «Wir dürfen ihnen keinen Raum lassen, müssen von Anfang an in die Zweikämpfe kommen, sie nervös machen.»

Der ehemalige YB-Verteidiger schwärmt von seiner «Multi-Kulti-Truppe, mit jungen, hungrigen Spielern und einigen Routiniers».

Alle drei freuen sich auf das Wiedersehen mit den Gebrüdern Schneuwly. Rotzetter, der Fribourger, kennt die beiden aus Düdingen. Acosta hat mit Christian Schneuwly im YB-Nachwuchs gespielt. Portillo war Teamkollege von Marco bei YB. Portillo: «Beide sind brandgefährlich.»

Am Tag des grossen Spiels gehen alle drei ihrer Arbeit nach. Portillo arbeitet im Unternehmen des Könizer VR-Präsidenten und Hauptsponsors René Lanz als Metallbauer. «Vielleicht frage ich ihn, ob ich am Donnerstag nicht ganz so schwere Teile zusammensetzen muss.»