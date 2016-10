Promotion-League-Fussball im Kanton Schwyz? Wäre ohne die Familie Huber nicht denkbar. Seit über 40 Jahren unterstützen die Inhaber der Lampen-Firma Tulux den Klub, Boss Felix Huber (58) ist die Gigi Oeri des FC Tuggen.

Zwar hat er nicht Millionen hineingepumpt wie die Mäzenin, dafür aber einstige Talente geholt, die nebenbei im Betrieb arbeiten dürfen. Spieler wie den ehemaligen FCZler Javi Santana (28) oder die beiden Ex-GC-Junioren Jakup Jakupov (24) und Abduljabbar Al Abbadie (22).

Für BLICK posieren die Kicker mit den von ihnen hergestellten Leuchten, von Lampenfieber vor dem heutigen Cup-Knüller ist aber nicht viel zu spüren. Ganz im Gegenteil.

Es wirkt, als käme morgen der SC Cham und nicht der grosse FC Basel. «Nervös? Nein», sagt Al Abbadie. «Schliesslich habe ich in Brügge mal vor 40'000

Zuschauern gespielt.» Damals, vor zwei Jahren, debütierte der Mittelfeldspieler in der Europa League für die Hoppers, klar können ihn die rund 3000 Fans, die heute im Stadion an der Linthstrasse erwartet werden, nicht einschüchtern.

Auch Jakupov wirkt vor dem Duell mit dem FCB entspannt. Er habe in einem Freundschaftsspiel mal gegen Dortmund gespielt, auch damals sei er cool geblieben: «Wir haben gegen Basel nichts zu verlieren, können befreit aufspielen.»

Und Jusuf Shala (29)? Der hat zwar nie für einen Profi-Klub gespielt, aber er wirkt mit seiner lockeren und spassigen Art, als würde ihn nicht mal ein Erdbeben aus der Ruhe bringen.

Tuggen: Letzter in der Promotion League

Einzig Santana ist nicht ganz so entspannt. «Nervös ist man schon ein bisschen, schliesslich ist Basel der grösste und beste Klub der Schweiz.» Zudem sei sein FC Tuggen derzeit nicht in ganz grosser Form. Mit nur zwei Siegen aus dreizehn Spielen liegen die Schwyzer auf dem letzten Platz der Promotion League.

Gegen die U21 des FC Basel kassierte die Mannschaft Anfang August eine 1:4-Pleite. Das lässt im Hinblick auf das heutige Duell Schlimmes erahnen. Wer gegen die FCB-Bubis taucht, geht gegen die Stars erst recht baden, oder? «Nein, im Cup herrschen eigene Gesetze», antwortet Jakupov. Von Lampenfieber keine Spur.