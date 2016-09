Konferenz-Ticker live ab 15 Uhr :  Stolpert heute erneut ein Grosser?

Es ist Cup-Sonntag! Die letzten Partien der Sechzehntelfinals stehen auf dem Programm. Erwischt es mit YB, Basel, Sion oder dem FCZ einen Grossen? Mit Blick.ch verpassen Sie nichts!

Der Cup sorgt immer wieder für Sensationen!

Am Freitag scheitert mit Lausanne (1:3 gegen Köniz) schon der zweite Super-Ligist. In der ersten Runde erwischte es bereits den FC Thun (1:2 in Kriens).

Und heute? Mit YB, Basel, Sion und dem FCZ stehen vier Grosse im Einsatz. Was zeigen sie in der Provinz? Im Konferenz-Ticker auf Blick.ch verpassen Sie nichts! Um 15.00 Uhr gehts los.

Die Cup-Partien vom Sonntag:

15.00 Illiria (2. int.) – Schaffhausen (ChL)

15.00 Bazenheid (2.) – Young Boys (SL)

15.30 Zug (1.) – Basel (SL)

16.00 Bellinzona (1.) – Zürich (ChL)

16.00 Xamax (ChL) – Sion (SL)