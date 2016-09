1/16-Final Schweizer Cup: Lugano bezwingt Gunzwil

Fehlstart statt Raketen-Auftritt. Das DJ Team Rocket’s heizt im Gunzwiler Klubhaus nach dem Cup-Knüller gegen Lugano den Fans des Zweitligisten ein.

Am liebsten hätten sie es natürlich nach einem Raketen-Auftritt des Underdogs gegen den Super Ligisten getan. Daraus wurde nichts. Die Gunzwiler legen gleich einen Fehlstart in die Mission Impossible hin.

Nach 17 Minuten heisst es schon 0:2. Andres Ponce trifft per Penalty, Ofir Mizrachi legt nach. Ibrahim Terzimustafic zündet ein kleines Zwischenfeuer mit dem Anschlusstreffer für den Underdog. Mehr ist es nicht.

Mizrachi vom Elfmeterpunkt und Ponce per Kopf fackeln nicht lange, treffen in der 23. und 56. Minute erneut. 4:1 bombt Lugano Gunzwil am Ende weg. Heisst für den Super Ligisten: Mission completed. Verluste auf Seiten der Tessiner: Ceesay, der mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. (sin)