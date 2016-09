Der Titelverteidiger ist durch :  FCZ trifft gegen Bellinzona nach 78 Sekunden!

Trainer Uli Forte wirbelt das Team nach dem 1:2 bei Villareal am Donnerstag so richtig durcheinander, bringt gleich sieben neue Spieler. Einzig die Verteidiger Bangura, Kecojevic und Brunner stehen auch in Bellinzona wieder in der Startformation. Und Goalie Andris Vanins.

Und der FCZ kann sich beim lettischen Nati-Goalie bedanken, dass er zur Pause 1:0 führt. Denn der Erstligist aus dem Tessin hat die besseren Chancen: Erst scheitert Elia (12.) an Vanins, dann der auffällige Bankovic (25.). Dazwischen schiebt Magnetti freistehend den Ball nebens Tor.

Und der Titelverteidiger? Der hat nach dem schnellen Tor von Moussa Koné (nach 78 Sekunden!) Mühe. „Harzig“, sagt FCZ-Boss Ancillo Canepa zur Pause, als er zusammen mit Gattin Heliane Kookie Gassi führt.

Die Schäferhündin, die während der Partie im Auto bleiben muss, verpasst auch nach der Pause nichts. Bis auf den herrlichen Knaller von FCZ-Joker Adrian Winter ins Eck.