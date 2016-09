2. Runde Schweizer Cup in der Ticker-Konferenz

Lausanne (SL) und Aarau (ChL) eröffnen am Freitagabend die zweite Runde im Schweizer Cup. Schaffen die Promotion-Ligisten Breitenrain oder Köniz die Überraschung? Bei BLICK sitzen Sie in der Ticker-Konferenz in der ersten Reihe!

