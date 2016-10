Die St. Galler wollen die letzten Spiele vergessen machen, starten aggressiv, setzen die Zürcher früh unter Druck, erspielen sich aber keine Chancen.

Im Gegenteil, es sind die Zürcher, welche zu den ersten Abschlüssen kommen. In der 18. Minute erhalten die Gastgeber einen Einwurf. Brunner wirft den Ball in den Strafraum, Rodriguez verlängert. Cavusevic steht völlig frei, schiesst und trifft den Pfosten. Buff reagiert am schnellsten, setzt nach und schiebt das Leder zur Zürcher Führung ein.

Was für ein Rückschlag für die Zinnbauer-Truppe. Die umgehende Antwort? Eine brutale Grätsche von Wiss – Dunkelgelb!

Das Spiel ist umkämpft, auch Kecojevic hat Glück, dass er nach einer Grätsche von hinten noch auf dem Platz steht. Zürich bestimmt den Rhythmus, ist aktiver, verwaltet den Vorsprung gekonnt. Buff und Voser kommen zu weiteren Möglichkeiten.

Ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel: St. Gallen erspielt sich wenig Möglichkeiten, Standard-Situation sorgen nur für den Hauch einer Gefahr.

Zürich steht defensiv solid, kontert nach Möglichkeit und wird belohnt. Der eingewechselte Marchesano schnappt sich in der 85. Minute den Ball, schlenzt ihn aus 25 Metern via Pfosten ins Tor – eine Traumkiste!

Die Zürcher bringen ihren Zwei-Tore-Vorsprung aber nicht ganz über die Zeit. Albian Ajeti erzielt in der 90. Minute noch den Anschlusstreffer.

Zu mehr reicht es den Espen aber nicht: Die Zürcher stehen im Cup-Viertelfinal und schiessen die Zinnbauer-Truppe noch tiefer ins Elend!

***

Zürich – St. Gallen 2:1 (1:0)

Letzigrund, 7'629 Fans, SR: Bieri

Tore: 18. Buff 1:0. 83. Marchesano (Schönbächler) 2:0. 89. Ajeti (Aleksic) 2:1.

Bemerkungen: Zürich ohne Nef (gesperrt), Sadiku, Yapi, Brecher, Bangura (alle verletzt), Cabral, Favre, Kleiber (nicht im Aufgebot).

St. Gallen ohne Chabbi, Cueto, Herzog, Gouaida, Lang, Leitgeb (alle nicht im Aufgebot).

Zürich: Vanins; Brunner (46. Stettler), Kecojevic, Alesevic, Voser; Sarr, Kukeli; Winter (78. Schönbächler), Buff (60. Marchesano), Rodriguez; Cavusevic.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Haggui, Gelmi, Schulz (78. Bunjaku); Wiss (67. Gaudino); Aratore, Toko, Aleksic, Wittwer (70. Tafer); Ajeti.

Gelbe Karten: 19. Wiss. 24. Buff. 87. Cavusevic (alle Foul).