2:2 zwischen Arsenal gegen PSG: Unentschieden im Spiel der Gruppe A

Eigentlich haben die Gäste aus Paris vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff, gehen nach 16 Minuten verdient in Führung. Doch ein Elfmeter für Arsenal in der 45. Minute und ein eiskalter Olivier Giroud verhindern, dass die Gunners mit einem Rückstand in die Pause gehen müssen.

In der zweiten Hälfte kommt Arsenal immer besser ins Spiel und ist die aktivere Mannschaft. In der 59. Minute belohnen sie sich dafür, wenn auch mit ein bisschen Dusel: Der Ball kommt von der rechten Seite in den Strafraum, dort schießt PSG-Verteidiger Marquinhos seinen Mitspieler Marco Verratti an. Der Ball trudelt ins Eck. Torhüter Areola hat keine Chance – 2:1.

Die Pariser scheinen geschlagen, doch wieder ein Eigentor (!) bringt PSG ins Spiel zurück. Arsenal–Iwobi (für ihn kommt nach 77 Minuten Xhaka) fälscht einen Lucas Kopfball unhaltbar ins eigene Tor ab. Danach vergibt Cavani den Sieg für die Pariser gleich doppelt.

Nach diesem Unentschieden ist betreffend Gruppensieg weiter alles offen. (aho)

Tabelle Gruppe A

1. PSG 5/11

2. Arsenal 5/11

3. Ludogorets 5/2

4. Basel 5/2

