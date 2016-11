Wirbel um supsendierten BVB-Star: Wieso fehlte Aubameyang wirklich?

Verwundert reiben sich die 65'849 Fans im Signal Iduna Park die Augen, als sie einen Blick aufs Matchblatt werfen. Der Name des Toptorjägers in den Reihen von Borussia Dortmund ist weit und breit nicht zu finden.

Verletzt? Nein. Erkrankt? Auch nicht. Geschont? Denkste. Coach Thomas Tuchel bringt nach dem 1:0-Sieg, der gleichzeitig die Qualifikation für die Achtelfinals bedeutet, wenig Licht ins Dunkel: «Es war eine interne Massnahme, die aus unserer Sicht nötig war.»

Das eine solche Aussage zu reichlich Spekulationen führt, nimmt der 43-Jährige in Kauf. «Es ist uns sehr schwer gefallen, auf ihn zu verzichten. Es war so, dass wir aus unserer Sicht keine andere Wahl hatten. Die Entscheidung ist Dienstagnachmittag gefallen», so der Schwabe weiter.

Auch das Wort «konsequent» fällt beim Trainer-Statement ein ums andere Mal. Die Suspendierung ist auf mangelnde Disziplin zurückzuführen, ist sich die europäische Sportpresse sicher.

Aubameyang selbst hüllt sich ebenfalls in Schweigen, klemmt Reporter beim Verlassen des Stadions ab: «Ich will dazu nichts sagen.» Der Schweizer Stammtorhüter Roman Bürki bläst nach der Partie ins gleiche Horn: «Das ist ein interner Entscheid, den ich nicht kommentieren will.»

Suspendierung wegen Städtereise?

Das Netz spekuliert wie wild, listet das übliche Fehlverhalten von Fussballstars als Ausschlag auf: Zu spätes Erscheinen, exzessive Handy-Nutzung, Streit mit dem Coach oder die Abgabe des Führerscheins. Ein Gerücht jagt das nächste. Und sind wohl alle nur heisse Luft.

Nun will «Sport Bild» den wahren Grund herausgefunden haben. Ein Trip nach Mailand sei dem torgefährlichsten Dortmunder zum Verhängnis geworden. Am Dienstagmorgen habe «Auba» noch immer in der italienischen Grossstadt verweilt.

Das Problem: Bei den Gelb-Schwarzen gilt die Regel, dass ein Spieler am Tag vor einem Pflichtspiel zumindest in Deutschland sein muss.

Mit mehr Ärger von der Führungsetage muss der 27-jährige Stürmer indes nicht rechnen. Die Suspendierung werde ab heute Donnerstag wieder aufgehoben, «am Wochenende gegen den HSV steht er wieder im Kader», sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Auch die Dortmund-Fans werden gegenüber Aubameyang wohl keinen Groll hegen. Dies, weil sein Ersatz Adrián Ramos die Kohlen für die Westfalen aus dem Feuer holt – und den BVB in die Achtelfinals köpfelt. Während sich die Zuschauer im Signal Iduna Park wohl noch immer die Augen reiben.