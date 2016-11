Real Madrid zittert sich zu einem Punkt in Warschau

Gruppe E

Tottenham – Leverkusen 0:1

Den rund 88'000 Zuschauern im Wembley bietet sich eine hochklassige Partie. Doch zur Pause stehts noch torlos. Das liegt vor allem am Unvermögen von Bayer Leverkusen, das einige Chancen liegen lässt. Nach dem Tee haben die «Spurs» die Hosen an, kommen dem Führungstor näher. Doch Kampl trifft für Leverkusen und schockt das Heimteam. Alles Anrennen Tottenhams (Dier hämmert Freistoss an die Latte) bringt nichts mehr ein. Die Londoner müssen nun um die Achtelfinal-Quali bangen.

Monaco – ZSKA Moskau 3:0

Für die Russen gibts im Fürstentum überhaupt nichts zu holen. Grund: Falcao. Der Stürmerstar trifft noch vor dem Seitenwechsel doppelt – seine ersten Tore in der Königsklasse seit sechseinhalb (!) Jahren. Zuvor hat Germain zur Führung getroffen. Im zweiten Durchgang spielt Monaco das Ding souverän runter. Mit diesem Triumph macht der Ligue-1-Klub einen grossen Schritt Richtung K.o.-Runde.

Gruppe F

Legia Warschau – Real Madrid 3:3

Dummheit wird eben doch bestraft! Weil «Fans» von Legia Warschau während des Spiels gegen den BVB antisemitische Parolen brüllen, wird der Verein zu einem Geisterspiel verdonnert, das Duell gegen Real Madrid findet vor gähnend leeren Rängen statt. Bitter für die Spieler, für den Klub, für ganz Polen: Legia spielt gross auf, dreht nach einem 0:2-Rückstand das Spiel, kassiert erst kurz vor Schluss das 3:3 – und keiner schaut zu. Die ersten drei Spiele hatte der polnische Meister allesamt verloren, Torverhältnis: 1:13! Nun sorgt Legia für die grösste Überraschung der laufenden Kampagne.

Real hingegen enttäuscht über weite Strecken, das 100. Spiel von Zinédine Zidane als Coach der Königlichen ist eines seiner schwächsten.

Spielt seine Elf im laufenden Wettbewerb so weiter, dann wird der Champions-League-Fluch weiter bestehen. Noch nie hat ein CL-Sieger seinen Titel verteidigen können.

Dortmund – Sporting 1:0

Gruppe G

Kopenhagen – Leicester 0:0

Nach dem Überraschungs-Meistertitel trumpft Leicester City auch in der aktuellen Champions League bisher gross auf. Noch ohne Punktverlust stehen die «Foxes» an der Spitze der Gruppe G. Beim Gastspiel im kalten Kopenhagen gibts für das Team von Claudio Ranieri einen kleinen Dämpfer. In einem chancenarmen Spiel bleibts folgerichtig 0:0.

Porto – Brügge 1:0

Die Gäste aus Belgien haben in Portugal hartes Brot zu essen. Kaum Torchancen, Porto macht das Spiel. Logische Folge ist das 1:0 durch André Silva. Brügge bringt kein Bein vors andere und verliert.

Gruppe H

Juventus – Olympique Lyon 1:1

Eine kleine Überraschung in Turin: Lyon entführt einen Punkt. Der italienische Meister startet zwar furios. Damit ist Lyon überfordert. Diakhaby schubst Sturaro im Sechzehner, Penalty. Higuain trifft sicher. In der 85. Minute verwertet Tolisso eine Ghezzal-Flanke per Kopf und lässt die Franzosen jubeln.

Sevilla – Dinamo Zagreb 4:0

Im zweiten Spiel der Gruppe H lässt Europa-League-Sieger Sevilla den Gästen aus Kroatien keine Chance. Mit 4:0 fertigen die Spanier Dinamo Zagreb ab.