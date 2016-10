Trotz PSG-Pleite: FCB-Captain Matias Delgado kriegt Trost von Familie

Erst die Umarmung, dann die Küsse. Es sind herzliche Szenen, die sich kurz nach Abpfiff im Prinzenpark abspielen. FCB-Captain Matias Delgado begrüsst seine Familie, die beiden Töchter Victoria und Dolores sowie Sohn Nicolas strahlen vor Glück. Auch Ehefrau Laura ist sichtlich stolz auf ihren Mann! Darf sie auch sein, denn der bald 34-Jährige legt gegen den PSG einen überzeugenden Auftritt auf den Rasen.

Vor dem Spiel hatte der Regisseur noch für Wirbel gesorgt und in einem Interview gesagt, er könne seinen Coach Urs Fischer nicht verstehen. Der hatte ihn vor drei Wochen bei der 0:2-Pleite gegen Arsenal auf die Ersatzbank geschickt. «Natürlich tut es weh, dass mich der Trainer auf die Ersatzbank gesetzt hat. Ich war enttäuscht, das bin ich immer, wenn ich nicht spiele. Aber es ist seine Entscheidung. Ich als Spieler muss diese akzeptieren, aber nicht immer verstehen», so Delgado.

In Paris setzt Fischer von Beginn an auf seine Nummer 10, der Argentinier zahlt das Vertrauen mit einer starken Leistung zurück, steht am Ursprung etlicher Top-Chancen, hat bei allen drei Lattentreffern der Basler seine Füsse im Spiel. Am Ende stehts trotzdem 0:3, Pech im Spiel, Glück in der Liebe wie die herzlichen Bilder nach Spielschluss beweisen.