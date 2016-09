Thun-Ferreira: «Die Arsenal-Fans zeigten mir den Stinkefinger!»

Er könnte sich heute noch abfeiern, könnte jedem erzählen, dass er diesen Ball genau so habe treffen wollen, damals vor elf Jahren im Champions-League-Duell gegen Arsenal. Doch Thuns Nelson Ferreira (34) ist ein ehrlicher Mensch, gibt zu, dass sein Treffer purer Zufall war. «Ich habe den Ball auf dem Flügel bekommen, sah meinen Mitspieler Mauro Lustrinelli im Stafraum und wollte flanken.» Der Ball aber wird länger und länger und länger und senkt sich hinter Gunners-Goalie Almunia ins Netz. 1:1.

Der kleine FC Thun ärgert den grossen FC Arsenal. «Ich habe vor lauter Freude das Thuner Logo geküsst, die Arsenal-Fans haben mir als Reaktion darauf den Stinkefinger gezeigt.»

Weil Hollands damaliger Superstar Dennis Bergkamp (47) kurz vor Schluss noch trifft, verlieren die Berner Oberländer zwar, für Ferreira aber kein Weltuntergang. Nur schon die Qualifikation für die Königsklasse sei eine Sensation gewesen, in der Quali eliminiert der FC Thun erst Dynamo Kiew dann Malmö, in der Gruppenphase lässt der Super-Ligist Sparta Prag hinter sich, holt in den zwei Duellen gegen die Tschechen vier Punkte.

Die weiteren Gruppenspiele gegen Ajax und Arsenal gehen zwar verloren, die Erinnerungen aber bleiben. Vorallem das Spiel im Londoner Highbury. «Es war unglaublich dort aufzulaufen, der Rasen war ein Teppich, der Gegner eine absolute Top-Mannschaft.» Als Erinnerungsstück hat Ferreira sich das Trikot seines direkten Gegenspielers Ashley Cole ergattert. «Es hat einen Ehrenplatz!»

Auch die FCB-Spieler werden heute das eine oder andere Trikot aus der englischen Hauptstadt mitnehmen, ob sie – wie der FC Thun damals vor elf Jahren – auch mit einem Tor im Gepäck zurückkommen? «Warum nicht?», fragt der damalige Coach der Thuner, Longo Schönenberger. «Wenn der kleine FC Thun das schaffen kann, dann kann das auch der FC Basel.» Das Wichtigste sei, selbstbewusst in die Partie zu gehen: «Wir hatten vor niemandem Angst, haben einen frechen Auftritt hingelegt. Jeder ist über sich hinausgewachsen.»