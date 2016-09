Streller verrät vor Arsenal – Basel 5-Punkte-Plan :  So schiesst man die Engländer ab!

Sie kennen ihn auf der Insel. Sein Name versetzte in England die Fans in Schockstarre. Den Ruf hat sich Marco Streller im Mutterland des Fussballs knallhart erballert. Und das mit dem bis dahin belächelten kleinen Schweizer Klub vom Rheinknie. Das Lächeln ist ihnen auf der Insel vergangen. Vier Topteams der Premier League hat Streller seinen Namen ins Gedächtnis gebrannt. Manchester United. Tottenham. Chelsea. Liverpool. Gegen alle traf er!

Alle wollten sie im Laufe der Jahre den Knipser in ihren Reihen haben. «Praktisch alle Topteams hatten sich nach mir erkundigt. Ein unterschriftsbereiter Vertrag von Liverpool lag sogar bereit», sagt der Ex-FCB-Captain heute. Er sagte allen ab, ging zu Stuttgart. Seinen Ruf machte sich Streller in England trotzdem.

Doch wie? Worauf müssen seine Nachfolger am Mittwoch achten, wenn sie gegen Arsenal in seine Fussstapfen treten wollen? Im BLICK verrät Streller seinen 5-Punkte-Plan.

1. Mach dir wegen der Stimmung nicht in die Hosen!

«Fussball wird in England gelebt. Die Bedingungen sind perfekt. Die Stimmung ist unglaublich. Man muss diese Atmosphäre zur Motivation nutzen und sich nicht in die Hosen machen, wenn man ins Stadion einläuft. Und auf die FCB-Fans ist Verlass. Sie sind immer da und laut.»

2. Wehre dich gegen die englische Härte!

«Die englische Härte ist bekannt, doch das physische Spiel liegt uns. Ihr Spiel ist hart, aber fair. Die Duelle ­gegen Reals Pepe und Ramos waren dreckiger als jene gegen Chelseas Terry oder Uniteds Ferdinand. Aber man muss ihnen zeigen, dass man da ist und sich wehrt.»

3. Übersteh die ersten 20 Minuten!

«Englische Teams kommen wie die Feuerwehr. Die ersten 20 Minuten musst du bestehen, dagegenhalten. Du musst mit breiter Brust hingehen. Wir sind immer voll drauf, haben gepresst. Tottenham verstand die Welt nicht mehr.»

4. Erschrick nicht, wenn du vor der Kiste stehst!

«Die Effizienz ist entscheidend. Du brauchst einen starken Goalie und den Killer­instinkt vor dem Tor. Wenn du spürst, dass etwas zu holen ist, schlag zu und erschrick nicht, wenn du plötzlich vor der Kiste stehst.»

5. Glaube daran, dass es etwas zu holen gibt!

«Auch wenn das gegen aussen niemand sagt, aber intern muss die Devise klar sein: Wir gehen da hin und reissen etwas! Der Teamgeist ist dafür elementar. Arsenal mag Favorit sein, aber es ist immer etwas möglich.»