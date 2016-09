Steffen trifft spät zum 1:1 gegen Rasgrad Basel mit verhaltenem Auftakt in die Champions League!

August 2013: Der FC Basel trifft in der Champions-League-Quali auf Ludogorets Rasgrad, von der damaligen Startelf trägt heute aber keiner mehr Rot-Blau. Sowohl Sommer (Gladbach) als auch Voser (FCZ), Schär (Hoffenheim), Ajeti (Torino), Safari (Malmö), Diaz (Celta Vigo), Frei (Mainz), Elneny (Arsenal), Salah (Roma), Sio (Rennes) und Stocker (Hertha) haben den Klub mittlerweile verlassen, nur Taulant Xhaka ist noch da.

Der FCB-Terrier wird damals beim 4:2-Sieg eingewechselt, beim 2:0-Triumph im Rückspiel steht er in der Startformation. Auch vor zwei Jahren spielt der albanische Nationalspieler von Beginn an, als der FCB die Bulgaren in der Gruppenphase der Champions League mit 4:0 aus dem Joggeli fegt.

Klar hat sich Urs Fischer vor dem heutigen Duell bei Rasgrad-Kenner Xhaka erkundigt. «Von der Spielweise her hat sich die Mannschaft in den vergangenen Jahren nicht gross verändert», sagt der FCB-Coach. «In der Offensive sorgen schnelle Spieler aus Brasilien für Wirbel und hinten lässt die Mannschaft kaum etwas zu.»

Nicht umsonst habe Ludogorets in der Quali den tschechischen Meister Viktoria Pilsen eliminiert, nicht ohne Grund sei Rasgrad schon zum zweiten Mal in der Königsklasse dabei. «Die Mannschaft hat Qualität, steht kompakt, das wird nicht einfach», so Fischer.

Und doch: Alles andere als ein Sieg wäre für den Schweizer Meister eine grosse Enttäuschung. Wer europäisch überwintern will, muss Rasgrad im ersten Heimspiel der Gruppenphase schlagen. Am besten diskussionslos. Keiner weiss das besser als Xhaka, der dies in den vergangenen drei Jahren zweimal schaffte.

Verfolgen Sie die Partie bei uns ab 20.45 Uhr live im Stream und Ticker!