Die Königlichen stecken in der Liga nach zwei Remis in der Mini-Krise. In der Königsklasse wollen sich Cristiano Ronaldo und Co. den Frust wegballern. Besteht unser Nati-Goalie den CR7-Test? Bürki freut sich: «Gegen Real zu spielen ist ein Kindheitstraum.»

Der Start in die diesjährige Champions-League-Kampagne ist den Borussen mit einem 6:0-Kantersieg in Warschau perfekt gelungen. Real hingegen musste sich den 2:1-Heimsieg gegen Sporting Lissabon mühsam erarbeiten, die Galaktischen kehrten diese Partie erst in der 89. Spielminute.

Gutes Omen für den BVB: Die letzten beiden Heimspiele gegen Real Madrid hat man gewinnen können. Spannung ist also garantiert.

BLICK berichtet live im Ticker und Stream ab 20.45 Uhr.