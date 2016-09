Granit Xhaka frohlockt über die Taktik von FCB-Coach Urs Fischer

Granit 3. Taulant 0. So sieht die Bilanz nach drei Bruderduellen aus. Der Regisseur schlägt den Terrier nach dem Sieg an der EM erneut auch auf Klubebene. Die Angelegenheit ist gestern Abend in London viel deutlicher als noch im Juni an der EM in Frankreich. Arsenal schraubt den FCB auseinander. Die Gunners kennen mit Granits Ex-Klub vor allem in der ersten Halbzeit keine Gnade. Zur Pause könnte es statt 0:2 auch 0:5 stehen.

Und so muss der Ältere nach dem Spiel dem Jüngeren wieder gratulieren, als sich die Xhakas vor dem Emirates Stadium wiedersehen. Eine Umarmung. Ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Und anerkennende Worte von Taulant: «Ich bin froh, dass wir beide gesund aus dem Spiel kamen. Ich wollte natürlich als Sieger aus dem Spiel gehen, jetzt kam es eben anders. Wir müssen es nicht schönreden, sondern einfach anerkennen, dass sie eine Klasse besser waren. Das muss ich akzeptieren. Ich bin stolz auf Granit, was er erreicht hat.»

Dabei hatte Taulant nicht mal die Chance seinen Bruder zu verletzen. FCB-Coach Fischer hatte seinen Terrier in die Fünferabwehr gesperrt, verhinderte so das direkte Familienrencontre. Und machte Arsenal so das Leben noch leichter findet Granit: «Ich habe den FCB nicht so defensiv erwartet mit einer Fünferkette. Ich dachte sie werden uns pressen, aber sie liessen uns spielen, was uns sicher entgegen kam.»

Es war also Fischers Geschenk an Granit und Arsenal am Tag nach seinem Geburtstag. Denn für den Ex-Bebbi ist klar: «Es war sicher speziell ein Tag nach meinem Geburtstag gegen Basel und meinen Bruder auftreten zu können. Taulant hat mir zwar ein Überraschungsgeschenk gemacht, den Sieg hat er mir aber sicher nicht geschenkt.»