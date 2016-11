FC Basel vor Out in der Champions League: Fischer unter Druck

Seit 50 (!) Runden liegt FCB-Coach Urs Fischer ununterbrochen auf dem ersten Platz der Tabelle, noch bevor das Spiel zwischen den beiden ärgsten Verfolgern YB und Sion angepfiffen wird, sind die Basler Wintermeister.

Und trotzdem: Kaufen kann sich Fischer davon zurzeit nicht viel! Was zählt, ist ein Erfolgserlebnis gegen Ludogorets Rasgard. Verliert Rotblau am Mittwoch in Sofia, überwintert der Serienmeister zum ersten Mal nach sieben Jahren nicht europäisch. Fischer, dessen Vertrag im Juni 2017 ausläuft, würde ein erklärtes Saisonziel verpassen. Er muss liefern!

Hoffnung macht die Leistung vom Samstag gegen Vaduz. 6:0. Der höchste Heimsieg in der Ära Fischer. «Die Mannschaft hat von A bis Z durchgezogen», lobt der Trainer. Oder von E wie Elyounoussi bis D wie Doumbia und Delgado, die mit ihren Aktionen am Ursprung des Kantersieges stehen.

Der Norweger dürfte in Sofia den gesperrten Renato Steffen ersetzen, auch Captain Delgado und Stürmer Doumbia werden wohl von Beginn an spielen. Hinten links dürfte Adama Traoré verteidigen, weil der

gegen Vaduz überzeugende Blas Riveros für die Champions League nicht spielberechtigt ist.

Doch Traoré hin, Riveros her, was am Mittwoch zählt, ist ein Sieg. Dann wäre der FCB, Direktbegegnung sei Dank, sicher auf dem dritten Platz und würde europäisch überwintern. Etwas, was in diesen Tagen mehr bedeutet als 50 Runden en suite auf Platz 1 zu stehen.