Rekorde, Rekorde, Rekorde! :  Das sagt Prijovic nach dem Zwölf-Tore-Wahnsinn

Rekorde, Rekorde, Rekorde in der Champions League. Beim 8:4-Sieg von Borussia Dortmund über Legia Warschau hagelts gleich reihenweise Bestmarken.

Zwölf Tore in einem Spiel? Gabs in der Königsklasse noch nie. Mit dem 8:4 schieben sich Dortmund und Warschau vor Monaco und La Coruna, wo im Dezember 2003 elf Treffer fielen (8:3).

Nimmt man das 6:0 im Hinspiel gegen Legia dazu, haben die Dortmunder gegen denselben Gegner 14-mal getroffen. Auch das gabs noch nie.

Auch die Torfolge vom 0:1 zum 3:1 ist Champions-League-Rekord: Die drei Treffer fielen innert 190 Sekunden, Bestwert.

Ausserdem haben mittlerweile verschiedene 14 Akteure für die Schwarzgelben getroffen. Das ist – Überraschung! – Rekord.

Doch nicht nur die Dortmunder dürfen sich über Rekorde freuen. In Spielen mit Beteiligung von Legia Warschau fielen diese Saison insgesamt 32 Tore (Torverhältnis 8:24). Die Polen übertrumpfen damit den Gruppenphasen-Topwert von Manchester United aus der Saison 1998/99 (31 Tore, 20:11) – und das nach fünf Partien.

Mittendrin im Torehagel ist auch ein Schweizer: Aleksandar Prijovic (26) trägt seinen Teil zum Zwölf-Tore-Wahnsinn bei. Erst bringt er die Polen mit 1:0 in Führung, dann trifft er zum 2:3-Anschlusstor. «Diese zwei Treffer zählen definitiv zu den wichtigsten in meiner Karriere, auch wenn ich sonst schon wichtige Tore erzielt habe», sagt der in St. Gallen geborene Warschau-Stürmer.

«Dortmund ist eine der besten Mannschaften der Welt, darum bedeutet es uns viel, vier Tore gegen sie gemacht zu haben.» Mit Europa hat der frühere Schweizer U21-Nationalspieler noch nicht abgeschlossen. «Das Gute ist, dass wir alles in den eigenen Händen haben.»

Tatsächlich: Zwar liegen die Polen mit einem Punkt auf dem letzten Gruppenplatz. Aber Rang 3 ist vor der letzten Runde noch in Reichweite. «Wenn wir Sporting schlagen, sind wir in der Europa League», sagt Prijovic. «Ein grossartiges Team, aber ich glaube daran, dass wir es schaffen können.»

Tore braucht heute auch der FC Basel. Dringend. Erst zweimal haben die Basler in dieser Saison auf europäischer Bühne getroffen.

Die gute Nachricht: Es muss nicht gleich ein Rekord sein. Halten die Rotblauen bei Ludogorets Rasgrad (ab 20.45 live auf BLICK) hinten dicht, reicht bereits ein einziges Goal zum Erreichen des Saisonziels. Ein Sieg sichert dem Schweizer Meister das Überwintern im europäischen Wettbewerb und den Sprung in die Europa League.

Bei einem Unentschieden geht das grosse Rechnen los: Dann zählt im Vergleich mit den Bulgaren die Anzahl Auswärtstore in Direktbegegnungen - im Moment hat Rasgrad da nach dem 1:1 im St.-Jakob-Park die Nase vorn. Geht auch das Rückspiel 1:1 aus, wird die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen zu Rate gezogen. Hier sind die Schweizer nach vier Spielen besser.

Gibts gegen Ludogorets eine Niederlage, kann der Taschenrechner dagegen in der Schublade bleiben. Dann ist der FCB bereits nach fünf Champions-League-Spieltagen ausgeschieden. (eg)