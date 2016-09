Ronaldo ist bei Real Madrid in der Krise und braucht Trost vom Mami

Die Schlagzeilen in Spanien sind dieser Tage vernichtend: «Um Ronaldo wird es immer einsamer» (La Vanguardia), «Ronaldo ist nicht mehr unangreifbar» (El País), «Ronaldo ganz unten angelangt» (Sport). Was ist passiert? Ronaldo steckt seit seiner Verletzung im EM-Final mit Portugal offensichtlich in einer Formkrise. Dass ihm in dieser Saison in sechs Spielen mit Real nur ein Tor gelang, ist ungewöhnlich für den dreifachen Weltfussballer. Man erkennt ihn auf dem Platz kaum wieder. Seine Dribblings gelingen nicht, er wirkt langsam und unzufrieden.

Am Samstag wechselte ihn Real-Trainer Zinedine Zidane im Spiel gegen Las Palmas (2:2) in der 72. Minute aus. Eine Schmach für die portugiesische Diva. Er würdigte Zidane bei der Auswechslung keines Blickes und wetterte danach von der Bank aus lautstark gegen den Trainer und auch gegen dessen Mutter. Der Zwist soll später in der Kabine weitergegangen sein. Captain Sergio Ramos habe schlichtend eingreifen müssen. Wie auch Ronaldos Mama: «Halte immer den Kopf hoch", twitterte Dolores Aveiro.

Gar nicht gut angekommen bei den Fans un dem Trainer ist, dass Ronaldo den Treffer von Sturmkollege Benzema im Spiel gegen Las Palmas nicht bejubelte, offensichtlich weil er selber zuvor eine gute Chance verpasste. Aber das ist halt Ronaldo, wie er leibt und lebt. Ein Egozentriker wie kein anderer Fussballer. Eine Eigenschaft, die nicht immer sympathisch wirkt, aber seine Klasse und seinen Erfolg massgeblich beeinflussen.

Heute hat Ronaldo auf europäischer Bühne Gelegenheit die Krise wegzupusten und allen zu zeigen, was auch mit 31 Jahren noch in ihm steckt. Real spielt in Dortmund (20.45 Uhr, SRF2 und im BLICK-Liveticker). Diese Partie verspricht Spektakel-Fussball auf höchstem Niveau und das reizvolle Duell Bürki gegen Ronaldo. Dass Dortmund Ronaldo nicht abgeschrieben hat, zeigt das Zitat von BVB-Trainer Tuchel: «Cristiano ist einer der besten Fussballer der Welt. Wir stellen uns auf einen Ronaldo in Topform ein.» (pam)