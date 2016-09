Champions League: Admir Mehmedi trifft für Bayer Leverkusen

Gruppe E

Leverkusen - ZSKA Moskau 2:2

Champions League ist, wenn Admir Mehmedi trifft. Vier Mal netzte der Nati-Stürmer vergangene Saison in der Königsklasse ein, nun ist er auch gegen die Russen von ZSKA Moskau erfolgreich. Mehmedi (aus Abseitsposition) steht nach einem abgelenkten Schuss alleine vor Akinfejew, schiebt trocken zum 1:0 ein (9.). Für Bayer kommts noch besser: Çalhanoğlu erhöht wenig später auf 2:0 (15.). Moskau schlägt zurück - und das noch vor dem Seitenwechsel: Dsagojew (36.) und Eremenko (38.) sorgen für das 2:2. Dabei bleibts.

Tottenham – Monaco 1:2

An der White Hart Lane werden aktuell noch Bauarbeiten durchgeführt, darum findet die Partie im Londoner Wembley statt. Definitiv keine schlechte Alternative. Aber sie bringt den «Spurs» kein Glück. Die Tore von Bernardo Silva (15.) und Lemar (31.) reichen Monaco, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Denn Tottenham gelingt nur der Anschlusstreffer durch Alderweireld (45.).

Gruppe F

Real Madrid – Sporting Lissabon 2:1

Das war knapp. Real droht, mit einer Niederlage in die Mission Titelverteidigung zu starten. Bis kurz vor Schluss (Tor durch Bruno Cesar in der 48.) liegen die Königlichen 0:1 zurück. Dann schlägt Ronaldo zu. Ausgerechnet gegen seinen Jugendklub schiesst er per Freistoss das 1:1. Damit noch nicht genug. Der eingewechselte Morata erzielt in der 95. Minute doch tatsächlich noch den 2:1-Siegestreffer für die Spanier. Was für eine verrückte Schlussphase im Bernabeu.

Legia Warschau – Dortmund 0:6

Roman Bürki hütet das BVB-Tor. Der viel kritisierte Götze leitet Dortmunds Schützenfest ein. Bereits nach sieben Minuten markiert er gegen Legia Warschau (bis 63. mit Aleksandar Prijović) das 1:0. Entschieden ist die Partie, als Sokratis (15.) und Bartra (17.) mit einem Doppelpack auf 3:0 erhöhen. Doch das Tuchel-Team hat noch nicht genug. Guerreiro (51.), Castro (76.) und Aubameyang (87.) verpassen den Polen ein Sixpack.

Gruppe G

Brügge – Leicester 0:3

Englands Überraschungs-Meister Leicester ist bescheiden in die neue Saison gestartet: 4 Spiele, 4 Punkte. In der Champions League verläuft der Auftakt aber optimal. In Belgien treffen Albrighton (5.) und Mahrez (29. und 61.) zum Sieg beim Debüt in der Königsklasse.

Porto - Kopenhagen 1:1

Punkteteilung in Porto. Die frühe Führung durch Otavio (13.) reicht den Portugiesen nicht, um die drei Punkte einzutüten. Denn für die Dänen reüssiert Cornelius in der 52. Minute.

Gruppe H

Olympique Lyon – Dinamo Zagreb 3:0

Top-Auftakt von Lyon. Die Franzosen lassen den Kroaten von Dinamo Zagreb keine Chance. Tolisso (13.), Ferri (49.) und Cornet (57.) sorgen für klare Verhältnisse.

Juventus Turin - Sevilla 0:0

Kein Sieger und keine Tore im Duell zwischen dem italienischen Meister und dem amtierenden Europa-League-Champion aus Spanien. Bei den Italienern spielt unser Nati-Captain Stephan Lichtsteiner nicht mit, weil er nicht für die Champions League nominiert worden ist.