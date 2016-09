FCB-Kommentar: Mehr Mut, Herr Urs Fischer!

Es läuft die 70. Minute, als Urs Fischer mit Alexander Fransson einen defensiven Mittelfeldspieler bringt. Beim Stand von 0:1. Zuhause. Gegen den schwächsten Gegner der Gruppe.

Bereits vor dem Spiel genügt ein Blick aufs Matchblatt: Mit Callà und Doumbia hat Fischer nur zwei Offensive auf der Bank, in der Startformation stehen jene Elf, die in wichtigen Spielen immer auf dem Rasen stehen. Überraschungen? Fehlanzeige!

Das Zeichen ist klar: Sicherheit geht vor. Auch wenn ein Sieg gegen Ludogorets im ersten Gruppenspiel eminent wichtig gewesen wäre, will Fischer nicht zuviel riskieren.



Was für ein Unterschied zu seinem Vorgänger Paulo Sousa. Der hatte vor zwei Jahren beim 1:0-Sieg gegen Liverpool in der fünften Minute einen Aussenverteidiger verloren. Doch statt diesen 1:1 zu ersetzen, nominiert der Portugiese mit Derlis Gonzalez einen offensiven Flügel. Sein Risiko wird belohnt.

Auch Fischer muss in Zukunft mehr wagen, will er an die internationalen Erfolge seiner Vorgänger anknüpfen.