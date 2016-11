Nur 0:0 gegen Ludogorets FCB-Mission «europäisch Überwintern» wird schwierig!

Das Spiel:

Europäisch Überwintern oder nicht? Für beide Mannschaften steht an diesem bitterkalten Abend in Sofia viel auf dem Spiel. Dementsprechend heisst es zu Beginn lediglich: Abtasten. Auf Basler Seite hat dann der auffällige Luca Zuffi die beiden besten Chancen (16./44.). Hinten hat der FCB in Halbzeit eins nur einmal Dusel, als Lang ungenügend klärt (45.). Auch nach dem Tee ist die Angelegenheit in der bulgarischen Hauptstadt vor allem eines: ein Geknorze. Basel ist in der Offensive nur im Ansatz gefährlich. Der letzte Pass kommt einfach nicht an. Und dann – aus dem Nichts – hat Steffen-Ersatz Elyounoussi DIE Grosschance auf das 1:0. Doch dem Norweger versagen alleine vor Stoyanow die Nerven. FCB-Trainer Fischer versucht mit einem Doppelwechsel noch einmal alles. Doch auch Janko und Sporar können es nicht mehr richten.

Die Tore:

Fehlanzeige.

Statistik:

Der Zug für die CL-Achtelfinals ist für den FCB schon vor dem Spiel abgefahren. Doch nach dem 0:0 in Sofia fällt die Fischer-Truppe auf den letzten Tabellenrang zurück. Dies, weil Ludogorets das Direktduell gegen die Bebbi «gewonnen» hat. In Basel gabs im September ein 1:1 – es zählt die Auswärtstor-Regel. Will Basel zurück auf Rang 3, der zur Teilnahme an der K.o-Phase der Europa League berechtigt, muss es am letzten Spieltag mehr Punkte einfahren als Ludogorets.

Der Beste:

Ludogorets-Goalie Stoyanow. Der eigentliche Ersatz-Keeper vernichtet sämtliche FCB-Chancen. Vor allem gegen Elyounoussi (76.) rettet er überragend.

Der Schlechteste:

Seydou Doumbia. Der Stürmer bleibt auch im fünften CL-Spiel im Basel-Dress ohne Torerfolg.

So gehts weiter:

Das Fernduell zwischen Basel und Ludogorets um Rang 3 steigt am Dienstag, 6. Dezember. Basel fordert Arsenal, Rasgrad muss zeitgleich beim PSG ran.

Am Sonntag reisen die Bebbi zum Super-League-Spitzenspiel nach Sion.

Rasgrad–Basel 0:0

Vasil Levski, 20'000 Fans; SR: Atkinson (Sco).

Aufstellungen:

Rasgrad: Stoyanow; Cicinho, Palomino, Moti, Natanael; Dyakov, Abel; Cafu, Wanderson, Misidjan; Keserü.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; Xhaka; Bjarnason, Delgado, Elyounoussi; Doumbia.

Einwechslungen:

Rasgrad: Lukoki (84. für Vura). Plastun (89. für Keseru), Campanharo (90. für Wanderson).

Basel: Janko (79. für Doumbia), Sporar (80. für Delgado), Callà (85. für Bjarnason).

Gelbe Karten:

8. Balanta. 40. Abel. 63. Xhaka. 81. Suchy. 84. Moti. 87. Traoré. 90. Cicinho (alle Foul).