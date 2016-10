Das Spiel: Es sind zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten in der BayArena. Im ersten Durchgang dominieren die Gäste aus Tottenham ihren Gegner nach Belieben – und nach zehn Minuten zappelt der Ball bereits im Bayer-Netz. Der Treffer zählt jedoch nicht, da Son hauchdünn im Abseits steht. Sechs Minuten vor dem Pausentee können sich die Hausherren dann beim Aluminium bedanken. Janssens Kopfballkracher landet am Querbalken. Ein Weckruf! Nach dem Seitenwechsel dreht die Werkself auf. In der 49. Minuten rettet Lloris mirakulös gegen Chicharito. Später verpassen Kiessling und Mehmedi die Führung nur haarscharf. Turbulent wirds nach gut einer Stunde: Tottenhams Rose springt die Kugel im Strafraum an die Hand – der Pfiff von Schiri Cakir bleibt aus. Danach rennen die Hausherren weiter an. Doch es bleibt bei der Nullnummer. Damit verpasst es Leverkusen, sein 100. Champions-League-Spiel mit einem Sieg zu krönen.

Die Tore:

Fehlanzeige.

Das gab zu reden I: In der 48. Minute drückt Chicharito den Ball nach einer Hereingabe über die Linie – oder doch nicht? Der Schiedsrichter winkt nach Absprache mit dem Torrichter ab. Die Torlinientechnik gibt dem Unparteiischen Recht. Die Kugel hat die Linie nicht in vollem Umfang überquert.

Das gab zu reden II: Nach einem Corner in der 63. Minute von Aránguiz springt das Leder vermeintlich an die Hand von Danny Rose. Die Leverkusener verlangen einen Elfmeter, doch Schiedsrichter Cakir will davon nichts wissen. Wohl zu Recht! Eine absichtliche Bewegung zum Ball ist nicht zu erkennen.

So gehts weiter: Beide Teams stehen am kommenden Wochenende wieder im Einsatz. Bayer Leverkusen trifft am Samstag Nachmittag (15.30 Uhr) zuhause auf Hoffenheim, während Tottenham auswärts in Bournemouth (13.30 Uhr) ran muss. Am 2. November kommts in London zum Rückspiel zwischen den Spurs und Bayer in der Königsklasse.