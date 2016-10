Neuer Uefa-Boss mit irrer Idee :  Champions-League-Final bald ausserhalb Europas?

Zuletzt wurde in München, London, Lissabon, Berlin und Mailand gespielt, im nächsten Sommer findet der Champions-League-Final in Cardiff statt.

Alle 61 Endspiele der europäischen Königsklasse wurden bislang auf dem Kontinent ausgetragen.

Das klingt eigentlich logisch. Und doch könnte damit nun bald Schluss sein. Der neue Uefa-Präsident Aleksander Ceferin denkt laut darüber nach, den Final künftig ausserhalb Europas abzuhalten.

Hintergrund der Überlegungen: mehr Geld für die Uefa. «China ist finanziell interessant. Die USA sind es nicht nur finanziell, dort ist der Fussball am Wachsen.»

Frühestens 2018/2019 könnte es so weit sein. «Das könnte eine Idee sein, aber wir müssen darüber reden», sagt Ceferin. Der Slowene will den Final in Zukunft per Bieterverfahren vergeben und scheint vor allem New York als Austragungsort ins Auge gefasst zu haben. «Von Portugal nach Aserbaidschan ist es ungefähr gleich weit wie nach New York.» Unüberwindbare Reisestrapazen bürde man den Fans damit also nicht auf.

Ebenfalls auf den Tisch kommt die Terminierung der Halbfinals. Die möchte Ceferin in Zukunft wie den Final am Wochenende austragen, um die Einschaltquoten zu verbessern.

Nicht rütteln will der neue Uefa-Präsident indes an den Anspielzeiten. 20.45 Uhr MEZ habe sich bewährt. (eg)