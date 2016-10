Gefährdet die Super League den FC Basel-Erfolg?

11 Spiele, 10 Siege, 14 Punkte Vorsprung! Der FCB kann den Meisterschampus schon jetzt in den Kühlschrank stellen. Und in der Champions League? Kommen die Basler gegen den bulgarischen Vertreter Rasgrad nicht über ein mickriges 1:1 hinaus – und gegen Arsenal unter die Räder.

National top, international flop. Weil man in der heimischen Liga zu wenig gefordert wird? «Das wäre despektierlich gegenüber den anderen Klubs», antwortet Stürmer Marc Janko. Trotzdem muss auch er zugeben, dass die Gegner in der Champions League nicht mit den nationalen Konkurrenten vergleichbar sind. «Das ist eine ganz andere Leistungsstufe, da entscheiden Details. Wenn man international spielt, wird man von der ersten bis zur letzten Minute auf jeder Position gefordert.»

Renato Steffen spricht von einem «ganz anderen Rhythmus» und von einem «Qualitätsunterschied.» Eine Leistung wie am Samstag beim 3:0 gegen Luzern werde morgen gegen den französischen Meister nicht reichen, so Steffen: «Wir müssen noch ein, zwei Schippen drauflegen.»

Dass Basel in seiner über 123-jährigen Geschichte noch nie in Frankreich gewonnen hat, beunruhigt den Nati-Star nicht: «Wir müssen an uns glauben und unser Spiel durchziehen.» Dass in Paris etwas zu holen ist, glaubt auch Coach Urs Fischer: «Es ist immer etwas möglich.» Was es dazu braucht, ob Marc Janko mit einem Einsatz rechnet und ob Renato Steffen Französisch kann, erfahren Sie im Video.