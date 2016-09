Nati-Star mit Assist :  Monaco ärgert Mehmedis Leverkusen in 94. Minute

Gruppe E

ZSKA Moskau - Tottenham Hotspur 0:1

AS Monaco - Bayer Leverkusen 1:1

Tottenham Hotspur darf nach der 1:2-Heimpleite gegen Monaco im Champions-League-Auftakt die ersten Punkte bejubeln. Gegen ZSKA Moskau treten die Engländer hoch überlegen auf, lassen eine Chance an der anderen liegen. Erst in der 71. Minute klingelts. Heung-Min Son schiebt ein und macht die namhaften Absenzen von Kane, Dier, Dembélé und Rose vergessen.

Bis zehn Sekunden vor Schluss sieht es so aus, als ob die Levekusener den ersten Sieg in dieser Ausgabe der Königsklasse einfahren können. Doch dann hält Kamil Glik aus knapp 25 Metern drauf – und erlöst die Monegassen mit dem vielumjubelten Ausgleich. Die Gäste aus Deutschland haben das Spiel mehrheitlich unter Kontrolle, gehen in der 73. Minute durch Chicharito verdient in Führung. Die Füsse im Spiel hat dabei auch Admir Mehmedi, der nur Sekunden vorher eingewechselt wird. Bei seiner ersten Ballberührung bedient er den Mexikaner mit einer butterweichen Flanke. Zum Sieg reichts dennoch nicht.

***

Gruppe F

Sporting Lissabon - Legia Warschau 2:0

Beim Duell der zwei Verlierer aus dem ersten Gruppenspiel feiert Sporting Lissabon gegen Legia Warschau einen 2:0-Erfolg. Beide Tore fallen innert elf Minuten in Halbzeit eins. Bryan Ruiz (28.) und Bas Dost (37.) tragen sich in die Torschützenlisten ein und sichern ihrem Team die ersten Punkte. Nicht in der Startformation ist der Schweizer Aleksander Prijovic (Legia).

***

Gruppe G

Leicester City - FC Porto 1:0

FC Kopenhagen - FC Brügge 4:0

Leicester City steht auch nach zwei Spielen mit einer weissen Weste da. Für den einzigen Treffer ist der «Drachentöter» besorgt. Islam Slimani (25.) trifft gegen den FC Porto im Jahr 2016 im vierten Duell bereits zum sechsten Mal! Die Gäste führen ihrerseits eine schwarze Serie fort. Von 17 Auswärtsspielen gegen englische Klubs hat Porto noch keines gewinnen können.

Nach dem 1:1 in Porto im ersten Gruppenspiel fährt Kopenhagen gegen Brügge den ersten Dreier ein. Es ist mit Stefano Denswils (54.) allerdings ein Belgier, der die Gastgeber mittels Eigentor in Führung bringt. Damit ist der Bann gebrochen. Wenig später fasst sich Thomas Delaney ein Herz und zimmert das Leder unhaltbar ins Kreuz – eine Traumkiste (64.)! Die Tore zum 3:0 und 4:0 von Federico Santander (69.) und Mathias Jörgensen (90.) sind nur noch Zugabe. Damit bleiben die Dänen seit dem 22. Mai in 21 Spielen wettbewerbsübergreifend ohne Niederlage.

***

Gruppe H

Dinamo Zagreb - Juventus Turin 0:4

FC Sevilla - Olympique Lyon 1:0

Innert sieben Minuten lenken die Turiner das Spiel in gewünschte Bahnen. Miralem Pjanic (24.) und Gonzalo Higuain (31.) legen den Grundstein für den Erfolg der «alten Dame». Nach knapp einer Stunde ist der Mist dank des 3:0 durch Paulo Dybala endgültig geführt. Kurz vor Schluss (85.) kommt dann noch ein kurioses Eigentor dazu. Während die Italiener somit zum ersten CL-Sieg in dieser Saison kommen, kassiert Zagreb die zweite Klatsche in Folge.

Im zweiten Spiel der Gruppe H tütet auch der FC Sevilla seinen ersten Vollerfolg ein. Wissam Ben Yedder köpft für die Spanier in der 52. Minute zum spielentscheidenden Tor ein. Dass Luciano Dario Vietto zwanzig Minuten vor Schluss vom Punkt scheitert, wird die Hausherren wenig kümmern.