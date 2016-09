Die Fussballwelt blickte am Dienstag nach Dortmund. Leckte sich die Finger ob dem Offensivspektakel beim Duell zwischen Dortmund und Real Madrid (2:2). Nicht so die FCB-Profis. Für sie hiess es gestern Abend in London: trainieren statt gemütlich im Hotelzimmer vor dem TV Fussball zu schauen.

Michael Lang, Luca Zuf­fi und Renato Steffen verpassten darum den Auftritt ihres Nati-Kollegen Roman Bürki gegen das königliche Star-Ensemble. Verpassten also, wie Ronaldo Goalie Bürki schon früh einen einschenkte. Wie Schürrle mit einem Hammer kurz vor Schluss dem BVB den Punkt rettete.

Ein Remis wäre auch ein gutes Resultat für die Basler im heutigen Duell gegen Arsenal (ab 20.45 Uhr im Liveticker). Dafür braucht es wohl einen bärenstarken Tomas Vaclik im FCB-Tor. Der Tscheche ist motiviert, will sich heute im Emirates Stadion von der besten Seite zeigen. England ist sein Fussball-Traumland.

«Seit ich ein kleines Kind bin träume ich davon, eines Tages in der Premier League spielen zu können. Es ist die schwierigste Liga der Welt.» FCB-Trainer Urs Fischer unterstützt: «Wenn er eines Tages so gut wie Neuer sein will, dann muss er den Schritt in eine grössere Liga machen, um sich weiterzuentwickeln. Auch wenn ich hoffe, dass er natürlich noch etwas für uns spielt.»

Manuel Neuer ist Vacliks grosses Vorbild. Aber wie Ronaldo gestern wird Vaclik heute auch Neuer nicht live sehen können. Der spielt mit Bayern München zeitgleich in Madrid gegen Atletico (ZDF überträgt).