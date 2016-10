Admir Mehmedi hat bei Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison harte Zeiten durchgemacht. Verletzungen setzen den Nati-Star immer wieder ausser Gefecht, doch auch fit gibt ihm Coach Roger Schmidt wenig Chancen. «Das war keine angenehme Saison», sagt Mehmedi.

Doch der Angreifer lässt sich nicht entmutigen. Trainiert, ackert, überzeugt. Mittlerweile ist der 25-Jährige in Nordrhein-Westfalen kaum mehr aus dem Team weg zu denken. Vor allem, weil er wieder das macht, wofür ein Offensivspieler bestimmt ist: Tore schiessen.

So wie im Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund anfangs Monat oder im Champions-League-Duell gegen ZSKA Moskau Mitte September. Und auch mit der Nati im WM-Qualispiel gegen Andorra ist er für Schweizer Jubel zuständig. «Das Wichtigste ist, das man dran bleibt. Jetzt läuft es wieder prima», fasst Mehmedi zusammen.

Heute lädt Leverkusen zum Tanz gegen Tottenham. Gut möglich, dass der Schweizer zum Einsatz kommt – und vielleicht sogar einnetzt. In der Königsklasse fühlt sich Mehmedi nämlich pudelwohl. Aus den letzten sechs Einsätzen kann er fünf Treffer ausweisen.

Die Partie in der BayArena wird allerdings kein Zuckerschlecken für die Leverkusener – auch wenn sie seit zehn Heimspielen in Folge ohne Niederlage sind. Tottenham schreitet seinerseits mit breiter Brust auf den Rasen. In den letzten 21 Matches erzielen die Spurs jeweils mindestens ein Tor. Und die Bilanz der letzten sechs Spiele: Fünf Siege, ein Unentschieden. (sag)

Verfolgen Sie die Partie live ab 20.45 Uhr im Ticker und Stream!