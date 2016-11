PSG-Goalie verschätzt sich :  Zuffis Distanzknaller jetzt im Video

FCB-Coach Urs Fischer wechselt nach einer Stunde Luca Zuffi für Captain Matias Delgado ein – und genau dieser Zuffi erzielt für den FCB den verdienten 1:1-Ausgleich (76.).

Mit seinem starken linken Fuss hämmert er den Ball aus rund 30 Metern in die Maschen. So schön der Schuss auch ist, so schlecht verhält sich dabei PSG-Goalie Alphonse Areola. Dieser verschätzt sich beim Gegentor fatal. Den Zuffi-Schuss muss er halten.

PSG-Meunier mit Traumtor

Ganz bitter: Basel geht leer aus – weil Verteidiger Thomas Meunier in der 90. Minute ein sensationelles Volley-Tor gelingt und zum 2:1 für die Gäste aus Paris trifft.

Matuidi machts mit der Wade

In der 43. Minute geht PSG in Führung. Meunier hat auch hier seine Füsse im Spiel. Sein Schuss lenkt Blaise Matuidi mit der Wade ins Tor ab.