FC-Basel-Stars sind die Abräumer von Europa: Kein Team hat mehr Fouls

Serey Die (31) benötigt nur drei Sekunden, um jenes Wort zu erwähnen, das ihn auf dem Platz am besten beschreibt: «Aggressiv!» So müsse man spielen, um gegen das Star-Ensemble aus Paris bestehen zu können. «Ich bin nicht hier, um Selfies zu schiessen», sagt der ivorische Nationalspieler. Sondern um zu gewinnen.

Mit ihm in der Startelf? «Er kann uns helfen», sagt Coach Urs Fischer. In die Karten blicken lassen möchte sich der FCB-Coach aber nicht. Trotzdem spricht alles dafür, dass der defensive Mittelfeldpuncher heute Abend sein Comeback in der Champions League geben wird. Nach zweijähriger Abwesenheit.

Damals, im Herbst 2014, steht Serey Die beim legendären 1:0-Sieg gegen Liverpool auf dem Platz, davon sprechen möchte er – trotz überragender Leistung – nicht. «Ich lebe in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit!» Die heisst Paris.

Und mit dem PSG wartet ein ähnlich harter Brocken wie vor drei Wochen in London gegen Arsenal. Damals kommen die Basler gehörig unter die Räder, haben keinen Stich, gewinnen nur 42 Prozent der Zweikämpfe, können sich oft nur mit unfairen Mitteln wehren.

Insgesamt hat der FCB in den ersten beiden Spielen gegen Rasgrad und Arsenal 38 Foulspiele begangen, keine Mannschaft in der Champions League hat mehr. «Wir sind vor allem gegen Arsenal nicht in die Zweikämpfe gekommen, aber man lernt in jedem Spiel dazu. Wir müssen das gegen den PSG besser machen», sagt Urs Fischer. Ob mit oder ohne Foul.