Champions League: Sevilla dank Unentschieden weiter

Leverkusen - AS Monaco 3:0 (1:0)

Leverkusen AS Monaco Ballbesitz 55% 45% Formation 4-4-2 4-3-3 Fouls 17 14 Corners 7 5 Offsides 4 Freistösse 14 21 Einwürfe 23 27 Schüsse gehalten 4 Auskicks 10 9 Schüsse aufs Tor 6 Schüsse neben das Tor 5 8

BayArena, Leverkusen. - SR Mazeika, Gediminas, Litauen. -30. Vladlen Yurchenko 1:0, 48. Julian Brandt 2:0 (Calhanoglu H.), 82. Morgan De Sanctis 3:0.Özcan R., Da Costa D., Jedvaj T., Dragovic A., Wendell, Brandt J., Baumgartlinger J., Yurchenko V., Calhanoglu H., Kiessling S., Chicharito - Einwechslungen: Aranguiz C. (67. für Calhanoglu H.), Kruse R. (71. für Brandt J.), Henrichs B. (77. für Yurchenko V.).De Sanctis M., Toure A., Raggi A., Jemerson, Diallo A., Moutinho J., N'Doram K., Boschilia, Dirar N., Carrillo G., Jean C. - Einwechslungen: Traore A. (67. für Boschilia), Germain V. (76. für Jean C.), Lemar T. (79. für Carrillo G.).Leverkusen: 88. Dragovic A. (Gelb). AS Monaco: 24. Jemerson (Gelb), 41. Boschilia (Gelb), 88. Germain V. (Gelb).