Champions League: Remis zwischen Besiktas und Napoli

Weil die Türkei bei der Sommerzeit bleibt, beginnt die Partie schon zwei Stunden vor den sieben anderen Champions-League-Duellen des Abends. In der ersten Halbzeit lassen Napoli durch Gabbiadini und Besiktas durch Hutchinson je eine Top-Chance aus.

Die beste Möglichkeit vergibt dann aber Napoli-Callejon mit einem Heber kurz nach dem Pausentee. In der Schlussphase fallen doch noch Tore: Zuerst gehen die Türken dank eines Handspenaltys von Quaresma in Führung (79.). Nur drei Minuten später besorgt Hamsik per Schlenzer den hochverdienten Ausgleich.

Ex-Nati-Captain Gökhan Inler steht bei Besiktas in der Startaufstellung, holt sich kurz nach der Pause die Gelbe Karte ab und wird nach 65 Minuten ausgewechselt. (cmü)