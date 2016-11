In der Champions League :  Bayern kriegt auch gegen Russen aufs Dach!

Gruppe D

Rostow - Bayern 3:2

20.45 Uhr: Atletico - PSV Eindhoven

Der Gruppensieg ist für die Bayern so gut wie futsch! Die Münchner hätten dafür im Fernduell mit Atletico dringend vorlegen müssen – doch das Vorhaben geht in die Hose. Zwar bringt die Ancelotti-Truppe durch Douglas Costa die standesgemäss Führung zustande. Doch Sekunden vor dem Pausenpfiff unterläuft demselben Costa ein folgenschwerer Fehlpass – 1:1. Im zweiten Umgang legt Rostow per Penalty vor, Bernat gleicht umgehend aus. Doch dann zirkelt Christian Noboa einen Freistoss direkt ins Münchner Netz. Neuer-Ersatz Ulreich sieht nicht super aus. Holt Atletico am Abend gegen PSV mindestens einen Punkt, sind die Spanier Gruppensieger. Und Bayern würde in den Achtelfinals ein Horror-Los drohen.

*********

Gruppe A

20.45 Uhr: Arsenal - Paris SG

20.45 Uhr: Ludogorets - Basel: Zum Liveticker gehts hier!

Gruppe B

18.45 Uhr: Besiktas - Benfica

20.45 Uhr: Napoli - Dynamo Kiew

Gruppe C

20.45 Uhr: Celtic - Barcelona

20.45 Uhr: Gladbach - ManCity