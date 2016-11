Liveticker :  Ludogorets Razgrad - Basel

Doumbia my Lord, Doumbia! Doumbia my Lord, Doumbia! Doumbia my Lord, Doumbia! Oh Lord, Doumbia!

Mit dieser personifizierten Version des Kirchenliedes huldigten die YB-Fans damals ihrem Stürmer. Ihre Tormaschine, die mit 50 Liga-Toren in zwei Jahren fast Überirdisches leistete. In Bern war Doumbia ein Gott. In Moskau danach ein Heiliger, weil er für ZSKA in 23 Champions-League-Spielen 16 Tore erzielte. Dabei gegen Real Madrid, Bayern München, Manchester United und Rom auflief, gegen Inter Mailand traf und Manchester City mit drei Toren in zwei Spielen abschoss.

Doch jetzt läuft Doumbia seit Sommer für Basel auf. Und hat in vier Champions-League-Spielen noch kein einziges Mal getroffen. Für den Lord wie eine Apokalypse!

«Ich weiss, ich weiss... in Moskau habe ich in der Champions League in fast jedem Spiel getroffen. Doch dieses Jahr ist es irgendwie kompliziert», sagt Doumbia auf der Reise nach Sofia. Auf dem Weg zum Spiel des Jahres. Dem Spiel, in dem der FCB heute Abend so dringend Tore braucht, weil ein 0:0 nach dem 1:1 im Hinspiel nicht reicht. In dem Spiel, in dem die Bebbi mit einem Sieg europäisch überwintern würden, bei einer Niederlage aber out wären. In diesem Spiel braucht der FCB endlich die Tore seines Königstransfers in der Königsklasse.

Der FCB braucht ein Wunder von Lord Doumbia. «Es ist das wichtigste Spiel. Ludogorets hat die Nase vorne. Wir müssen Tore schiessen», mahnt Coach Urs Fischer. Doch sein 28-jähriger Stürmer Doumbia hat gegen Arsenal und PSG bisher alt ausgesehen. Und gesteht: «Es ist ein schwieriger Moment. Ich treffe nicht, aber auch das ganze Team hat international Mühe.»

Zeit, dies zu ändern! Denn die Roma-Leihgabe würde gerne auch in Zukunft mit Basel feiern. Sagt: «Ich kenne die Liga, fühle mich im Team wohl. Wenn Basel will, dann bleibe ich.» Fürs perfekte Glück fehlt ihm dazu neben seinen 9 Liga-Toren nur noch eine Wundertat in der Königsklasse. Doumbia: «Wenn Gott will, dann werde ich gegen Ludogorets treffen.»

Das hoffen nicht nur die FCB-Fans – das hofft die ganze Fussballschweiz. Denn es geht heute auch um wichtige Punkte im Uefa-Ranking geht. Scheidet diese Woche nicht nur Basel international aus, sondern auch YB und Zürich, fallen wir im Ranking ab, drohen uns in Zukunft noch mehr Quali-Runden auf dem Weg in die Königsklasse (BLICK berichtete).

Deshalb betet heute die Fussballschweiz: Doumbia Lord, erlöse uns!

Ob Doumbia heute ein Tor gelingt? Verfolgen Sie den CL-Kracher Ludogorets - Basel ab 20.45 Uhr live auf BLICK in Ticker und Stream!