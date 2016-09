Das englische Wetter macht oft, was es will. So auch am Dienstagabend über Manchester. Wegen eines starken Unwetters muss der Champions-League-Kracher zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach abgesagt werden.

Im Osten der englischen Industriestadt, wo das Etihad Stadium beheimatet ist, beleben Blitze und Donner den Abendhimmel. Der Rasen ist zudem heftigen Regenfällen ausgesetzt.

Die Offiziellen haben reagiert und entschieden, dass das Terrain unbespielbar ist. Sämtliche andere Spiele finden wie geplant statt. (leo)