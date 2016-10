FC Basel Stürmer Marc Janko kriegt Konkurrenz in den eigenen Reihen

Die Kobra bleibt cool. Vor dem gegnerischen Tor, wo sie in 43 Spielen für Basel 24 Tore erzielte. Und auch neben dem Platz. Im Umgang mit schwierigen Situationen. Auf die Frage, ob er nur noch die Nummer 3 im FCB-Sturm sei, antwortet Marc Janko: «Ich bin völlig entspannt, das ist eine Momentaufnahme.»

In Pariser Prinzenpark bringt Coach Urs Fischer Seydou Doumbia von Beginn und wechselt Andraz Sporar ein, erst gegen Ende der Partie kommt Janko zum Zug. «Der Trainer hat drei Stürmer im Kader, die ihm Kopfzerbrechen bereiten», sagt der Österreicher.

Dass er in den vergangenen Wochen oft nicht zum Einsatz kam, kann er nachvollziehen: «Ich habe im September einen kleinen Rückschlag erlitten, als ich zwei Wochen lang verletzt fehlte. Zudem habe ich beim 1:1 gegen Thun ziemlich schlecht gespielt.»

Doumbia hingegen kann sowohl beim 3:0-Sieg gegen Luzern als auch bei der 0:3-Pleite gegen Paris überzeugen. Auch Sporar befindet sich auf dem aufsteigenden Ast, der Slowene hätte gegen PSG begonnen, hätte ihn in der letzten Woche nicht die Grippe ausser Gefecht gesetzt.

Gut möglich, dass Basels Nummer 9 am Samstag gegen Lugano von Beginn an spielt.

Und Janko? «Konkurrenz belebt den Wettbewerb», so der Routinier. Dass er in der vergangenen Saison gesetzt war und nun um seinen Platz kämpfen müsse, sei Teil des Geschäfts. «Ich kenne solche Situationen, bin lange genug dabei.» Die Kobra bleibt cool.